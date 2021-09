Astuce beauté : Découvrez l’astuce TikTok pour réaliser efficacement des faux ongles avec des Spaghettis

Comme vous le savez aujourd’hui, les codes de beauté ont été redéfinis par les reines de la téléréalité. La tendance manucure est aux longs ongles en gel ou en acrylique pour plus de résistance. Qu’ils soient fins, carrés, arrondis ou incurvés, il ajoute du charme et de l’esthétisme à vos doigts et les sublime. Il n’est cependant pas toujours possible de se rendre chez une professionnelle, alors TikTok vous dit comment réaliser des faux ongles avec des spaghettis.

Des pâtes au bout des doigts

Au pesto, à la bolognaise, ou avec du parmesan, nous avons toujours sublimé les spaghettis dans nos plats gourmands. Toutefois, il est bien utile pour d’autres usages notamment la manucure. Comme d’habitude, c’est le média social TikTok qui nous révèle les astuces et les tendances les plus démentes mis en place durant la période de confinement.

Tel un tour de magie, en quelques minutes, une incroyable transformation prend forme. Le tuto TikTok met en scène Brother Nailtech, un nailartist qui réalise une manucure avec six spaghettis crus pour chaque ongle de la main. L’opération commende de la même façon qu’une pose d’extension. Par la suite, les pâtes sont coupées en fonction de la longueur souhaitée.

La prochaine étape consiste à limer et à polir notre matière première afin d’obtenir des faux ongles lisse et de la forme souhaitée. Il faut ensuite consolider le tous avec du gel acrylique et laissez figer grâce à une ampoule LED. Cette procédure permettra à vos nouveaux ongles d’être aussi résistant que des faux et vous permettre de les garder plusieurs jours. Puis, pour finir, il ne reste plus qu’à customiser l’ongle avec du vernis, selon vos envies. Faites preuve de créativité pour obtenir le résultat souhaité.

Une créativité sans limite

Les faux ongles à bases de spaghettis sont une vraie innovation. Ils sont simples à réaliser et ne nécessitent pas beaucoup de matériaux. Le résultat final est resplendissant et la bonne nouvelle est qu’il est aussi facile de le décorer qu’un ongle normal. N’oubliez juste pas de laisser assez de longueur pour être tendance avec vos nouveaux ongles.

Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination en effectuant une manucure simple avec des couleurs neutres ou des couleurs chaudes, mais unies. Vous avez également la possibilité de réaliser une manucure unique avec des décorations, des paillettes, des dessins et plein d’autres fioritures. TikTok vous fournira une source d’inspiration intarissable sur les différentes tendances couleurs et sur les alternatives à sa technique.

Personnalisez vos ongles autant que vous le souhaitez, car l’acrylique vous apporte un séchage rapide, ce qui vous évite de déborder, de faire des paquets ou encore de salir vos vêtements en cas d’inattention. Si cette idée est révolutionnaire et économique, il ne faut pas oublier que tous les ongles ne supportent pas le gel ou l’acrylique. Vous devez donc veiller à vérifier la résistance de vos ongles avant d’y faire des expériences TikTok même avec des spaghettis bio.