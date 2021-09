Astuce beauté : découvrez les bienfaits de l’huile de brocoli pour les cheveux, puissant allié beauté !

On a tous vu une fois le brocoli dans nos plats. Certains l’aiment et d’autres non. Cependant, savez-vous que les graines de brocoli produisent de l’huile utilisée comme un produit capillaire ?

Cette huile, obtenue par pression à froid, a de véritables bienfaits sur les cheveux. Même si elle a cette odeur caractéristique de choux, vous oublierez bien vite cela quand vous saurez pourquoi vous devez l’utiliser.

Avantages de l’huile de brocoli sur vos cheveux

L’huile de brocoli permet de nourrir, d’hydrater en profondeur le cheveu. Il permet également de gainer et de lisser le cheveu. En effet, l’huile de brocoli est riche en acide gras insaturé qui est très apprécié par le cheveu. Son action hydratante maintien le cheveu en parfaite santé et ne l’alourdit pas.

L’huile de brocoli facilite le brossage des cheveux, le démêlage se fait plus aisément surtout pour les cheveux rebelles. Il vous donne une chevelure brillante et douce. En plus, elle permet de redéfinir les boucles.

Comment utiliser l’huile de brocoli sur vos cheveux ?

Certaines huiles s’utilisent autant à l’interne qu’à l’externe. Ce qui n’est pas le cas de l’huile de brocoli. Son usage est purement externe. Vous pouvez l’inclure dans votre routine capillaire et l’utiliser comme base de votre après-shampoing ou de votre shampoing.

Les cheveux abîmés aux pointes fourchues et cassantes, les cheveux secs et ternes vont aimer l’utiliser en bain d’huile. Elle ne s’applique pas sur les pointes sèches et les racines grasses. Si c’est votre cas, appliquez-la sur la longueur de vos cheveux. En ce qui concerne les cheveux fins, ils aiment le côté conditionner de cette huile et les cheveux bouclés l’utilisent pour redéfinir leurs boucles ou pour l’utiliser comme anti frisotis pour mieux canaliser leur touffe.

L’huile de brocoli est très grasse et peut s’avérer être difficile à appliquer. Dans ce cas, vous pouvez la mélanger avec d’autres huiles végétales comme l’huile de jojoba, de coco, de macadamia ou de karité.

Quelques masques à base d’huile de brocoli

Selon le type de cheveu que vous avez, vous pouvez appliquer un masque à base d’huile de brocoli. Voici quelques masques :

Masque pour cheveux secs, fatigués et abîmés

Battez un jaune œuf avec une cuillère à soupe d’huile de brocoli, appliquez le mélange directement sur vos cheveux. Si vos cheveux sont longs, ajustez les quantités.

Laissez poser 30 minutes puis faites un shampoing doux. Effet réparateur, nourrissant, brillance et fortifiant assuré.

Masque pour adoucir et faire pousser les cheveux

Vous devez utiliser ici de la banane et une cuillère à soupe d’huile de brocoli. Mélangez bien de sorte à ne pas avoir de grumeaux. Appliquez le mélange sur vos cheveux èche par mèche et couvrez avec un film plastique ou une serviette chaude. Laissez poser 30 minutes puis passez au shampoing.

L’huile de brocoli pour une routine sans rinçage pour cheveux bouclés

Cette astuce vous permet de redéfinir vos boucles. Pour ce faire, vous n’avez qu’à mélanger une bonne dose d’aloé véra et d’huile de brocoli sur vos cheveux humides après votre shampoing. Vous aurez des boucles rebondies et souples.