Astuce beauté : découvrez les bienfaits insoupçonnés du jus de citron sur la peau !

On connait tous le rôle du citron en tant que fruit dans une cuisine et sur la santé. Cependant, les vertus de son dérivé qu’est le jus de citron sur la peau sont moins connues. Quels sont les bienfaits étonnants du jus de citron sur la peau ?

Le jus de citron pour une peau luisante

Le citron est d’abord un agrume riche en vitamines C, une substance très connue pour ses propriétés de blanchissement et d’éclat. La vitamine C présente dans le jus de citron permet d’éclaircir la peau. Le jus de citron est riche en antioxydants et antitaches. Ce qui lui permet de désinfecter la peau. Il lutte contre les boutons et élimine les traces laissées par l’acné.

Il s’agit également d’un antiseptique. Quelques gouttelettes de jus de citron appliquées de façon régulière sur les zones sombres et les cicatrices de votre peau feront des merveilles. Le résultat est tout juste satisfaisant.

Un masque de visage composé essentiellement de jus de citron, du miel et un blanc d’œuf peut vous aider également à vous libérer des boutons et des points noirs. Il est conseillé d’appliquer le masque dans la nuit afin d’éviter les brulures au contact du soleil pendant la journée. Comme vous le savez surement, le citron et le soleil ne font pas bon ménage.

Le jus de citron pour vaincre les rides

Avoir une belle peau est bien. Mais avoir une peau luisante hors de portée des rides est encore mieux. À l’instar des antiâges industriels, le jus de citron est de même un antiride très efficient. Cerise sur le gâteau, il est naturel et moins couteux. Le jus de citron contient des flavonoïdes, des limonoïdes et de la nobiletine.

Ne vous laissez pas embrouiller par la complexité de ces mots qui ne vous sont pas familiers. Ce sont en réalité des substances qui permettent le renouvellement cellulaire à une vitesse incroyable. De plus, elles amplifient la production du collagène. Le jus de citron vous donne une peau neuve tout simplement.

Par ailleurs, il est scientifiquement prouvé que ces substances contribuent à lutter contre les cellules cancéreuses de la peau. Ainsi, vous êtes à la fois hors de portée du cancer de la peau et du vieillissement accéléré.

Le jus de citron pour perdre du poids

Afin d’apparaitre plus rayonnante, votre belle peau doit rimer avec un corps svelte et raffiné. C’est beaucoup plus attrayant, direz-vous certainement. Pratiquer du sport peut certes grandement vous aider. Néanmoins, consommer du jus de citron se révèle de loin très efficace. Pour preuve, de nombreux régimes amincissants font l’éloge de la perte de poids à l’aide de jus de citron.

Il a été démontré que les personnes en surpoids ont une densité inférieure de vitamine C dans le corps contrairement à ceux qui ont un poids normal. Pour rappel, le jus de citron contient une énorme quantité de vitamine C. La consommation régulière de ce produit peut donc vous permettre d’éliminer jusqu’à 50 % des matières grasses dans le corps.