Astuce beauté : les astuces bio pour lutter contre le visage gras !

Tous ceux qui ont des visages gras peuvent attester du caractère gênant de leur visage. Le visage brille, le maquillage coule parfois et le teint n’est pas uniforme. Il existe beaucoup de moyens pour parvenir à atténuer ces problèmes. Certains de ces astuces sont purement bio et se font de différentes manières. Comment lutter efficacement contre le visage gras avec des astuces bio ? Ici, nous vous proposons de préparer vos propres produits maisons à base de produits bio.

Démaquillant maison à base de produits bio

Pour préparer ce démaquillant bio, vous aurez besoin de certains ingrédients.

Ingrédients

80 g d’hydrolat pamplemousse

1 goutte de colorant végétal chlorophylle liquide

12,2g de base neutre base micellaire concentrée

10 g d’actif cosmétique Acide salicylique végétal

Préparation et utilisation

Dans un flacon, mettez tous les ingrédients. Fermez le flacon et agitez-le. Votre démaquillant est prêt à l’emploi. Il permet de se démaquiller et enlever le maquillage, les impuretés du visage en profondeur.

Gommage maison à base de produits bio

Pour préparer ce gommage bio vous aurez besoin de divers ingrédients.

Ingrédients

15, 7 g de Tensioactif

14 g d’Actif cosmétique Enzymes naturelles

7,3 g d’Actif cosmétique MSM

2 gouttes ou 0,06 g d’huile essentielle d’eucalyptus mentholé

Préparation et utilisation

Pour cette préparation, il vous suffit de vous munir d’un mortier. Versez tous les ingrédients dans le mortier et mélangez avec le pilon. Vous obtiendrez une poudre homogène que vous allez transvaser dans un pot. Pour faire un gommage avec cette poudre, vous n’avez plus qu’à prendre un peu de poudre dans le creux de votre main, y ajouter un peu d’eau. Il se forme une mousse aérienne et douce.

Appliquez cette mousse sur votre visage et gommez-vous en évitant le contour des yeux. Laissez poser le gommage 5 minutes et rincez avec de l’eau claire. Ce gommage élimine les impuretés du visage et affine le grain de peau.

Lotion purifiante et tonique à base de produits bio

Pour préparer cette lotion bio vous aurez besoin de plusieurs ingrédients.

Ingrédients

20 ml d’hydrolat tea tree bio

10 ml d’hydrolat laurier noble de Provence bio

10 gouttes de conservateur Cosgard

20 ml d’hydrolat de sauge officinale bio

Préparation et utilisation

Dans un flacon, versez tous les ingrédients, fermez bien le flacon et agitez. Votre lotion est prête à l’emploi. Appliquée chaque soir au coucher et chaque matin avant la crème du jour, vous avez l’assurance d’avoir une peau au quotidien propre et fraîche.

Crème hydratante à base de produits bio

Pour préparer cette crème hydratante bio vous aurez besoin de divers ingrédients.

Ingrédients

15 gouttes d’huile essentielle de tea tree bio

0,5 ml ou 2 cuillères d’actif cosmétique microsphère de silice

50 ml de crème neutre crème désaltérante

34 gouttes d’actif cosmétique Bacti-pur

Préparation et utilisation

Dans un bol, versez la crème neutre désaltérante, ajoutez un a un tout le reste de ingrédients en mélangeant soigneusement après chaque ajout. Versez la préparation dans un pot stérilisé au préalable.

Il vous suffit d’appliquer quotidiennement cette crème sur un visage propre. Elle rafraîchit et hydrate la peau grasse du visage.