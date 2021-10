Astuce beauté : les astuces naturelles pour toujours avoir les dents blanches !

Finis les produits chimiques ou les produits miracles qui vous promettent de vous faire blanchir vos dents sans pouvoir y parvenir. Si vous voulez faire blanchir vos dents, vous en avez la capacité et ceci de façon naturelle. Il existe des ingrédients naturels qui sont capables d’estomper les taches sur les dents et de les détartrer pour plus de brillance.

Blanchir naturellement les dents au bicarbonate de soude

Le bicarbonate de soude, tout le monde en a chez lui. Il fait des merveilles quand il s’agit de faire le nettoyage de la maison et est également utilisé en cuisine. Il peut également être utilisé pour éliminer les tâches qui se trouvent sur les dents et par la même occasion les blanchir.

Si vous voulez utiliser le bicarbonate de soude pour blanchir vos dents, il vous suffit d’en ajouter à la pâte dentifrice pour vous brosser. Cette méthode n’est pas à réaliser très fréquemment, car le bicarbonate de soude est abrasif et il pourrait endommager l’émail de vos dents.

Le blanchiment des dents grâce au citron

Tout le monde connait les vertus du citron sur la peau et même sur les ongles et les cheveux. Il est également efficace pour les dents. Pour en profiter, il vous suffit de mélanger une cuillère à café de bicarbonate de soude à du jus de citron. Faites le mélange de telles sortes à avoir une pâte consistante. À l’aide de votre brosse à dents, appliquez cette pâte sur vos dents et laissez poser pendant 45 secondes puis rincez. Ce mélange étant fortement abrasif, il est conseillé de ne pas en abuser pour ne pas détériorer l’émail de vos dents.

Utiliser le charbon naturel pour faire blanchir les dents

Le charbon naturel ou encore le charbon actif fonctionne bien quand il s’agit d’effacer les tâches sur les dents surtout quand elles sont tenaces. Pour appliquer le charbon naturel, il vous suffit de prendre une capsule et de verser le contenu sur votre brosse à dents et de vous brosser. Laissez le produit agir sur vos dents pendant 2 voire 3 minutes puis rincez la bouche. Pour de bons résultats, faites souvent ce soin.

Blanchir des dents jaunes avec de la fraise

À force de prendre du café ou du thé, vos dents ont fini par jaunir. Une autre astuce qui vous aidera à blanchir vos dents est la fraise. La vitamine C qu’elle contient a de grandes vertus détartrantes.

Pour parvenir à blanchir vos dents avec la fraise, vous n’avez qu’à écraser dans un bol une petite fraise et avec une brosse à dents, appliquer la mixture sur toutes vos dents. Laissez poser pendant 3 minutes environ. Rincez-vous ensuite la brosse et brossez vos dents ensuite normalement. Pour une visibilité des résultats, vous devez faire ce soin à intervalles réguliers. Mais, ne le faites pas tous les jours tout de même, sinon vous risquez d’abîmer vos dents.