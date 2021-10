Astuce beauté : les astuces simples pour avoir des lèvres pulpeuses sans chirurgie !

Des lèvres pulpeuses, c’est le rêve de beaucoup de personnes. Mais, est-on obligé de passer forcément par une salle de chirurgie vu les nombreux risques que comporte cette approche médicale ? La réponse est négative. Si vous envisagez avoir des lèvres de rêve, voici trois astuces simples et pratiques à sans injections.

Utiliser un gloss repulpeur

Les gloss repulpeurs sont des produits efficaces pour conférer du volume à vos lèvres sans avoir recours à la chirurgie. Vous pouvez en trouver dans les rayons de votre magasin de beauté. L’application est très simple, il suffit de le passer sur les lèvres pour constater un bombement instantané des lèvres.

En effet, grâce à la présence de l’acide hyaluronique dans le gloss, le produit s’incruste dans les ridules labiales pour leur donner une légère robustesse. L’effet est simplement magnifique en plus d’être magique.

Hydrater quotidiennement les lèvres

Le secret pour avoir des lèvres mates réside sans doute dans une bonne hydratation. Les solutions pour hydrater les lèvres chaque jour sont multiples et diverses. La place est de miser sur un baume hydratant tout au long de la journée. Ensuite, un baume plus riche peut être encore mis en application la nuit, avant le coucher, pour permettre à vos lèvres de se repeupler au cours de la nuit.

Et si vos lèvres sont ultra-sèches, le mieux serait d’avoir recours à un masque particulièrement pour résoudre cela. Massez-les doucement et sensuellement afin de vous assurer qu’il peut nourrir en profondeur vos lèvres.

En outre, pour maximiser l’effet des baumes et des masques tissus, il recommandé de procéder à un gommage doux. Cela permet de se débarrasser des petites peaux mortes avant de passer à l’étape de l’hydratation à présent que vos lèvres sont lisses, elles vont être plus réceptives aux soins et au rouge à lèvres qui peuvent tenir pendant longtemps.

Dissimuler avec le maquillage

L’astuce très simple pour donner l’impression d’une lèvre moelleuse est de prendre appui sur le maquillage. Mais avant tout, il est important d’établir la nuance qu’un rouge crème brillante ou un gloss mettront davantage en relief les lèvres plutôt qu’un rouge à lèvres mat.

Un autre conseil, pariez sur des teintes claires et nues. L’une ou l’autre des deux donnera plus de volume à vos lèvres contrairement aux teintes sombres. Après avoir déterminé et appliqué votre couleur de convenance, tachez à présent de tracer délicatement le contour des lèvres à l’aide d’un crayon de la même couleur. Enfin, n’oubliez pas d’apporter une touche de gloss pour garantir l’effet volume.

Par ailleurs, il convient de noter cette dernière astuce n’est qu’une illusion, une sorte de raccourci dont l’effet à long terme reste à désirer. Cependant les deux premiers conseils sont bien indiqués pour durer dans le temps. Appliqués régulièrement, ils sont susceptibles de donner un aspect pulpeux à vos livres, et ce, à vie.