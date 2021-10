Astuce beauté :  les bienfaits de la peau de banane sur le visage !

Vous êtes un adepte des produits naturels pour prendre soin de vous. Déjà, vous aimez manger la banane et vous l’utilisez déjà pour vos masques capillaires. Savez-vous tout de même qu’il vous est possible de l’utiliser pour prendre soin de votre visage ? Qu’en est-il de la peau ? Rien de la banane n’est à prendre à la légère. La peau de la banane a de nombreuses vertus pour votre visage. On vous en dit plus.

Pourquoi utiliser la peau de la banane pour le visage

La peau de banane est riche en potassium en zinc, en vitamines A, B, C et E et encore en acides aminés. Sans oublier la vitamine C, et le carotène.

La peau de la banane hydrate la peau, a des effets antioxydants, l’exfolie en douceur, unifie le teint et lutte contre les rides.

Le potassium qui est présent dans la banane nourrit et hydrate les peaux déshydratées et les peaux sèches. La lectine et le zinc aident à traiter et à lutter contre l’acné.

Les acides aminés qui sont présents dans la banane aident à renforcer le tissu conjonctif et à maintenir la fermeté et l’élasticité de la peau.

Utiliser la peau de la banane pour traiter le visage contre les méfaits du soleil et l’acné

Les propriétés anti-inflammatoires et la vitamine C contenues dans la peau de la banane sont capables de venir à bout des dommages causés après une exposition prolongée au soleil et aussi pour traiter l’acné. Pour ce faire, voici ce qu’il vous faut faire :

Commencez par laver votre visage avec un nettoyant pour visage doux. Séchez ensuite en tapotant avec une serviette tout en douceur.

Découpez une petite partie de la peau de votre banane et massez-vous la zone affectée en utilisant la partie intérieure de la peau de banane. Laissez le masque poser sur votre visage pendant 15 minutes puis rincez.

Si vous voulez de meilleurs résultats, faites cette opération 2 fois par jour pendant 10 jours successifs.

Utiliser la peau de la banane pour éclaircir la peau du visage et réduire les rides

La peau de la banane est très riche en antioxydants. Ces derniers aident à réduire les rides et à donner au visage son éclat naturel. Pour y arriver, vous pouvez suivre cette astuce :

Avec un nettoyant doux, éliminez les traces de maquillage et les impuretés de votre visage.

Prenez la peau de la banane et massez-vous le visage en entier. Laissez poser pendant 30 minutes.

Rincez-vous le visage dès que le temps imparti est écoulé. Hydratez-vous le visage et appliquez une crème antirides de nuit.

Utiliser la peau de la banane pour réduire les poches des yeux et les cernes

Vous prenez de l’âge, vous avez des cernes et des poches apparaissent. Ou votre travail ne vous permet pas de dormir et vous voyiez apparaître des cernes sous vos yeux. Nous avons une solution naturelle pour vous aider.