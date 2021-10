Astuce beauté : Les cernes, qu’est-ce qui peut causer leur apparition et comment y remédier !

Les cernes, de véritables traîtres quand il s’agit de révéler la nuit blanche que vous avez passée la veille. En effet, elles apparaissent souvent quand vous êtes trop fatigués ou quand vous n’avez pas bien dormi. Cependant, vous ne pouvez pas les faire partir aussi facilement même après avoir rattrapé votre sommeil. Quels sont les facteurs d’apparition de ces cernes et comment pouvez-vous y remédier ?

Premier facteur apparition des cernes : l’âge

Le vrai et premier facteur de l’apparition des cernes, c’est l‘âge. Les yeux sont protégés par des coussinets graisseux de la paroi osseuse. Ces coussinets graisseux sont recouverts d’une fine membrane appelée septum. Le septum, en prenant de l’âge s’affine de plus en plus on point de se relâcher et laisse place aux cernes et aux poches. Un autre facteur de l’âge est aussi la perte du collagène au niveau des yeux.

Deuxième facteur apparition des cernes : la position allongée

La position allongée sur le côté en mettant votre nuque de façon horizontale et immobile crée également des cernes. C’est souvent la raison pour laquelle à votre réveil vous êtes cernée. La raison est simple, au cours de votre sommeil, la circulation sanguine dans les vaisseaux lymphatiques et sanguins est ralentie. Pendant ce temps, ces vaisseaux se congestionnent. Ce qui a pour réaction de gonfler le cerne.

Pour donc remédier à une telle chose, il est conseillé de souvent changer de position pendant que vous dormez ou de dormir avec plusieurs oreillers.

Troisième facteur apparition des cernes : une mauvaise hygiène de vie

Une mauvaise hygiène de vie participe également à l’apparition des cernes. Le manque de sommeil, la fatigue, le tabac, alcool, le stress sont souvent des facteurs déterminants de l’apparition des cernes. Ils causent des troubles de la circulation sanguine. Ces troubles sont aussi la base des cernes qui apparaissent ensuite.

En effet, l’alcool fait gonfler les vaisseaux sanguins ce qui donne l’impression d’avoir un regard endormi. L’alcool favorise également la rétention d’eau. Cette dernière contribue à l’apparition des boursouflures sous les yeux.

En ce qui concerne le tabac, il perturbe la circulation des fluides. Cette mauvaise circulation crée des œdèmes qui fragilisent la peau sous les yeux et crée des cernes.

Quatrième facteur apparition des cernes : les changements hormonaux et l’hérédité

Les changements hormonaux se remarquent le plus souvent chez les femmes. Ces changements peuvent avoir plusieurs facteurs, dont la prise de médicaments, le stress, les émotions diverses, etc. Les cernes peuvent aussi être héréditaires.

Comment lutter contre les cernes ?

Il existe plusieurs astuces naturelles pour lutter contre les cernes. Voici quelques-uns que vous pouvez essayer :

Le thé vert

Le thé vert vous aidera à réactiver la circulation sanguine. Pour ce faire, faites infuser du thé vert. Imbibez deux disques de cotons de ce thé et placez-les sous les yeux. Répétez l’opération plusieurs fois.

Le concombre

Le concombre viendra hydrater la peau sous vos yeux et le cuivre qu’elle contient favorise la production de collagène. Pour ce faire, placez des tranches de concombres frais sous les yeux pendant quelques minutes. Répétez l’opération plusieurs fois.

Le citron

Le citron est bourré antioxydants qui vous aideront à prévenir ou à ralentir l’apparition des cernes. Pour lutter contre les cernes, il vous suffit d’imbiber deux cotons de jus de citron que vous placerez sous vos yeux pendant 10 minutes. Faites ceci chaque soir jusqu’à avoir satisfaction.