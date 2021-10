Astuce beauté : les habitudes alimentaires que vous devez développer pour lutter contre les acnés du visage !

Presque tout le monde est passé par l’étape des acnés. Ces boutons disgracieux qui ne laissent pas refléter la beauté du visage. Plusieurs facteurs sont la cause de l’apparition de l’acné. Certains sont hormonaux et d’autres pour la plupart du temps sont dus à l’alimentation. Des aliments bien choisis et un bon régime alimentaire devraient vous aider à améliorer la qualité de votre peau si vous y ajoutez quelques règles d’hygiène pour votre peau acnéique. Voici quelques habitudes alimentaires que vous pouvez prendre en compte.

Préférez manger des aliments ayant un indice glycémique bas

Pour éviter que vos acnés ne se retrouvent dans un état inflammatoire, vous devez respecter un équilibre entre les aliments contenants des substances alcalines et celles contenant des substances acides.

Mangez des aliments alcalinisants

Les produits fabriqués industriellement sont très souvent acides. Les fruits de mer, la viande et les fromages sont également acides. Plus vous en mangez, plus ils diminuent les capacités de la peau à cicatriser et à lutter contre les acnés.

La solution se trouve au niveau des aliments alcalinisants. Pour ce faire, privilégiez les aromates, les légumes cuits à la vapeur, les fruits également. Mangez de la banane, des épinards, des raisins secs, du curcuma, du persil, ou encore de la cannelle.

Vous pouvez boire des tisanes anti acné comme la pensée sauvage ou la bardane ou boire de l’eau minérale riche en bicarbonate alcalinisant.

Mangez des aliments riches en oméga-3

Les oméga-3 sont des graisses indispensables au bon fonctionnement du corps. Elles sont très excellentes pour lutter contre l’inflammation des tissus de la peau et favorisent la cicatrisation des tissus de la peau.

Les pores s’obstruent, car le sébum secrété par la peau est fabriqué grâce aux mauvais acides gras du corps. Plus ils sont de bonne qualité, moins les pores sont obstrués.

Pensez aux compléments alimentaires

Prendre des compléments alimentaires vous permet de faire le plein de nutriments pour vous permettre de combattre l’acné. Comme son nom l’indique, ce ne sont que des compléments. Ils ne remplacent donc pas une bonne alimentation riche et variée.

Les compléments dont vous aurez besoin sont le zinc pour ses propriétés cicatrisantes et anti-inflammatoires, la spiruline riche en acides gras essentiels, en zinc, en vitamines B très indispensables aux peaux acnéiques. La spiruline est alcalinisante, antioxydante, anti-inflammatoire, et augmente l’oxygénation des cellules puis favorise la cicatrisation de la peau.

Un indispensable dans l’alimentation : la vitamine A

Pour le bon fonctionnement de l’organisme, toutes les vitamines lui sont nécessaires. Cependant, contre l’acné la vitamine A est ce qu’il y a de mieux. En effet, la vitamine A agit comme un régulateur naturel du sébum que la peau sécrète. Elle est également riche en antioxydants. Elle a des propriétés hydratantes et stimule également le renouvellement cellulaire. Tout ceci participe à une bonne cicatrisation des acnés.

Vous trouverez la vitamine A dans les aliments comme les œufs, les poissons, l’huile de foie de morue, les épinards, les laitages. Elle est aussi présente dans tous les légumes et fruits orange.