Astuce beauté : Les pinceaux de maquillage, comment les utiliser pour un rendu parfait !

Réaliser une mise en beauté comme un vrai professionnel peut être passionnant ou une vraie corvée lorsqu’on ne sait pas comment s’y prendre ou si l’on n’a pas les matériaux adaptés. Pour vous maquiller et avoir un résultat esthétique impeccable tout en protégeant votre peau, il vous faut maîtriser les pinceaux que vous avez dans votre trousse à maquillage et qui doivent être adaptés à chaque partie de votre visage.

Les pinceaux de maquillage pour le teint

Pour avoir le meilleur teint revitalisé et tonic, il faut savoir utiliser le pinceau, selon les différentes courbes de son visage. Il existe plusieurs pinceaux et chacun a son utilité.

Le pinceau Fond de Teint

Le pinceau pour le teint est souvent doté d’une tête plate et de poils doux. Il sert à couvrir votre visage d’une légère base de fond de teint sans faire des paquets. Vous avez juste à tremper votre pinceau dans la noisette de fond de teint liquide présente sur votre main et à l’appliquer en partant de l’intérieur du visage vers les extrémités.

Le pinceau Correcteur

Plus précis, le pinceau correcteur aide à camoufler toutes les imperfections laissées apparentes par le fond de teint. Plus fin, il se pose parfaitement sur vos petits défauts à corriger grâce à sa crème liquide.

Le pinceau pour Blush

En aidant à réaliser un effet de contraste, le pinceau pour blush donne du relief à votre visage. Appliquez légèrement du blush ou de la poudre de soleil, du milieu de vos pommettes vers leurs extrémités externes, puis vers les tempes. Vous sublimerez ainsi votre teint en le rendant lumineux.

Les pinceaux de maquillage pour les yeux

Pour faire ressortir la couleur de vos yeux ou encore accentuer votre regard, les professionnels utilisent une multitude de pinceaux adaptés au rendu final recherché.

Le pinceau Applicateur mousse

Utilisé sur les paupières mobiles ou sur le coin externe de l’œil, ce pinceau très simple à utiliser permet de la précision et de la finesse. Il suffit de prélever un peu de poudre ou phare à paupière en tapotant à l’aide du pinceau. Sa longue manche permet d’être méticuleux sans déborder.

Le pinceau Eyeliner ou biseauté

Ce sont des pinceaux de haute précision qui permettent de réaliser des traits très fins au-dessus de la paupière. Vous avez tout juste à prélever votre eyeliner crème avec votre pinceau, puis à poser votre coude sur une surface plane pour ne pas vaciller au moment du tracé et à effectuer d’un seul tenant le trait parfait pour vos yeux.

Le pinceau Estompeur

Ce pinceau permet de réaliser de vrais chefs d’œuvres avec des détails en jouant avec les différents teintes et textures, en les fondant les unes aux autres. Commencez par les couleurs claires, puis intermédiaires et enfin plus foncées afin de créer un dégradé somptueux et harmonieux.

Les pinceaux de maquillage pour les lèvres

Le pinceau permet de sublimer vos lèvres avec plus d’effets et de précisions que le bâton à lèvre. Il permet de redessiner le contour de vos lèvres et de leur donner du volume. Commencez par appliquer votre rouge à lèvre à l’aide de votre pinceau en commençant par le cœur de ces dernières. Puis, finalisez par les extrémités pour un rendu impeccable et opaque. N’oubliez pas de nettoyer tous vos pinceaux à l’aide d’un shampoing doux, pour bébé par exemple, pour la santé de votre peau.