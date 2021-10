Astuce beauté : les simples techniques pour protéger vos cheveux du froid !

Bientôt l’hiver, tout le monde se mettra à se protéger du froid. Pour cela, vous aurez besoin de manteau, bottes, bonnet. Vous devez vous protéger de la tête aux pieds. Il est donc tout à fait normal de garder ses cheveux sous le bonnet. En été, quand il fait chaud, les cheveux sont tiraillés par le soleil. En hiver, ils ont également leur lot de surprises désagréables. Il faut prendre soin des cheveux pendant toutes les saisons. Pour vous aider, voici pour vous quelques conseils utiles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MakeMyMask | Soins capillaires (@makemymask)

Lavez vos cheveux tout en douceur

Si vous voulez prendre soin de vos cheveux, vous devez éviter de les laver tous les jours et encore moins en hiver. En effet, plus vous vous lavez les cheveux, plus vous sensibilisez le cuir chevelu et plus il aura à stimuler les glandes sébacées. Ces dernières en réponse vont produire encore plus de sébum ce qui va faire graisser plus rapidement vos racines.

Faire deux ou trois lavages au cours de la semaine est suffisant pour enlever les excès de sébum, les poussières et l’accumulation des produits capillaires.

Pour laver vos cheveux, vous devez utiliser des produits lavant doux et sans sulfates. Les autres types de produits lavant sont irritant pour le cuir chevelu et sont relativement décapant. Ils sont également asséchant pour les cheveux. Si vous voulez bien nettoyer vos cheveux, prenez une dose de shampoing que vous émulsionnerez avec un peu d’eau, puis appliquez sur le cuir chevelu après avoir au préalable mouillé vos cheveux.

Massez tout doucement votre cuir chevelu avec le bout de vos doigts pour enlever les impuretés et le sébum. Nul besoin de frotter avec énergie. Rincez-vous les cheveux, réitérez l’opération puis rincez à l’eau froide.

Séchez bien vos cheveux après la douche

Les cheveux mouillés sont vulnérables face à la fraîcheur et ont tendance à plus vite attraper la poussière. Pensez à les sécher naturellement chez vous. Si vous avez des cheveux fins, vous pouvez vous servir du sèche-cheveux pour les sécher à moitié puis appliquez une mousse gainante et continuez le séchage normal.

Brossez-vous bien les cheveux

L’étape du brossage des cheveux n’est pas à négliger. Même si vous avez des cheveux toujours soyeux, vous devez les brosser, car ce geste vous permet de vous débarrasser des impuretés. Brossez-vous les cheveux quand ils sont bien secs avec une brosse à poils de sanglier de préférence.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean Marc Marin Hair Care (@jeanmarcmarinhaircare)

Pensez à nourrir et hydrater vos cheveux

En hiver, les cheveux ressentent très vivement le changement de température. Il est donc conseillé de les hydrater encore plus souvent que les autres mois de l’année. Pour ce faire, faites assez souvent des masques hydratants ou des soins avec des huiles d’argan ou de jojoba. Si vous avez les cheveux fins, pensez à utiliser des huiles essentielles qui n’alourdiront pas vos cheveux. Les après-shampoings et les masques sont aussi légers pour vos cheveux. Faire des soins nourrissants et/ou hydratants une à deux fois par semaine.