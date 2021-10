Astuce beauté : poils et barbes, quelques astuces pour toujours réussir votre séance de rasage !

Prendre soin de sa barbe n’est pas quelque chose qui est inné. Vous devez apprendre cela et surtout être en harmonie avec votre peau en lui apportant tout ce dont elle a besoin. Pour en savoir plus, voici quelques astuces pour vous aider à réussir votre séance de rasage.

View this post on Instagram A post shared by Elodie (@bazarcosmique)

Préparer la peau pour le rasage

Avant de passer à l’étape du rasage, vous devez préparer votre peau. Pour ce faire, vous devez suivre ces petites étapes.

Prendre une douche

Vous devez vous raser au cours de votre douche ou juste après votre douche. La raison est pour laquelle vous devez faire ainsi, c’est à cause de la chaleur. La chaleur vous permet d’ouvrir vos pores et libère vos poils. Elle les assouplit et les détend.

Nettoyer la peau

Vous devez nettoyer votre peau avant de vous mettre au rasage. Vous pouvez utiliser un gel nettoyant afin de purifier votre peau. Vous devez le faire parce que vous risquez de laisser les impuretés coincées dans vos pores déjà ouvertes par la vapeur chaude.

Autrement, au cours de votre rasage, vous risquez de vous couper facilement. Pensez également à faire une à deux fois par semaine un gommage facial pour éliminer les cellules mortes et aussi pour éclaircir votre teint grâce au renouvellement cellulaire.

Appliquer l’huile de pré-rasage

Très souvent oubliée, l’huile de pré-rasage permet cependant de diminuer les entailles, les irritations et les coupures. Pour appliquer cette huile, commencez par humidifier la zone que vous voulez raser avec de l’eau chaude. Appliquez ensuite une goutte de l’huile de pré-rasage dans le creux de votre main.

Chauffez-la en frottant l’huile entre vos paumes. Commencez ensuite par appliquer l’huile par le cou en faisant des mouvements circulaires puis remontez peu à peu jusqu’à couvrir toute la zone que vous comptez raser. Nul besoin de rincer, vous pouvez appliquer votre gel, mousse, savon ou crème de rasage dessus. Maintenant, le rasage à proprement dit peut commencer.

Raser la barbe

Le rasage à proprement dit passe par trois étapes. L’application de la mousse, du gel ou de la crème à raser. Vous procèderez ensuite au premier passage et au deuxième passage.

L’application de la mousse du gel ou de la crème à raser

Pour que le rasage soit précis, vous devez appliquer un gel de rasage, une crème à raser ou une mousse à raser. Vous pouvez vous servir d’un blaireau pour exfolier au passage votre peau pendant que vous étalez votre crème.

View this post on Instagram A post shared by 🇺🇦🎶 (@beverly_hills_90210_cool)

Le premier rasage

Pour éviter la formation des poils incarnés, vous devez vous raser en prenant en compte la direction de la pousse des poils. La zone du menton et du cou est à réserver pour la fin du rasage. Pensez à nettoyer régulièrement votre lame de rasoir sous de l’eau chaude.

Le second rasage

Ici, vous devez à nouveau enduire votre visage de crème de rasage ou de mousse et faire un deuxième passage avec votre rasoir. Cette fois, ce sera dans le sens inverse de la pousse des poils et en un seul passage.

Apaiser la peau après rasage

A la fin du rasage, rincez bien votre visage et appliquez un soin après-rasage sans alcool ou un baume hydratant après-rasage.