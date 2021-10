Astuce beauté : pores bouchés, 4 techniques naturelles et rapides pour les déboucher et faire respirer la peau !

Ce n’est vraiment pas très esthétique d’avoir des pores dilatés et en plus obstrués par les impuretés. Que ce soit les femmes ou les hommes, tout le monde aimerait avoir une peau saine et propre. Il existe des techniques pour déboucher les pores et de façon naturelle. Nous vous en parlons.

Nettoyez votre visage en profondeur

Vous devez comprendre que pour avoir un visage avec des pores dilatés, vous devez installer une certaine routine. Ainsi, vous devez vous démaquiller chaque matin et soir. Vous devez vous protéger des agressions extérieures en appliquant une crème hydratante et, vous exfolier le visage 1 voire 2 fois par semaine. Pour un nettoyage en profondeur, vous devez suivre les étapes suivantes :

Faire un bain de vapeur

Le bain de vapeur va permettre à la peau de votre visage de pouvoir se préparer à recevoir des soins. Pour cela, il vous suffit de remplir un saladier d’eau très bouillante. Approchez votre visage à une trentaine de centimètres et recouvrez votre tête d’une serviette. Restez ainsi pendant 5 minutes environ.

Se nettoyer la peau avec des produits adaptés

Avant de vous mettre à appliquer des soins sur votre visage, vous devez le nettoyer. Il y a deux types de produits que vous pouvez utiliser. Il s’agit de l’eau micellaire qui absorbe les impuretés du visage et le gel lavant sans savon. Ce dernier nettoie le visage en douceur. Vous devez l’appliquer sur le visage avec un coton humide sans frotter.

Exfoliez le visage pour resserrer les pores

Il existe plusieurs moyens pour s’exfolier le visage de façon naturelle :

Utiliser le bicarbonate de soude

Pour vous exfolier le visage avec le bicarbonate de soude, il vous suffit de mélanger un peu d’eau minérale avec un peu de bicarbonate de soude de sorte à former une pâte. Mettez cette pâte sur un coton propre et tamponnez les zones où les pores sont dilatés. Ensuite, avec vos doigts massez délicatement.

Utiliser la carotte

Si vous optez pour cet exfoliant, il vous suffit de mixer de la carotte bio préalablement lavée et épluchée. Ajoutez la carotte mixée à votre crème du jour et appliquez la mixture sur les zones touchées tout en massant délicatement.

Utilisez des lotions pour resserrer les pores

Outre le fait de vous exfolier le visage, vous pouvez également utiliser des lotions pour resserrer vos pores. Vous pouvez utiliser :

Un concombre

Obtenez le jus de votre concombre et appliquez-la directement sur le visage à l’aide d’un coton. Vous pouvez l’utiliser comme une lotion nettoyante.

Du persil

Obtenez le jus du persil et chaque jour appliquez une compresse imbibée de ce jus sur vos pores obstrués.

Utilisez des masques pour resserrer les pores

L’utilisation des lotions seules ne peut pas apporter tous les éléments nutritifs dont la peau a besoin. Certains masques pourront également aider à resserrer les pores :

Le blanc œuf

Récupérez le blanc d’oeuf, battez-le légèrement en neige et appliquez-le sur les zones à traiter du visage pendant 15 minutes avant de rincer.

La pomme de terre

Prenez une pomme de terre crue et découpez en rondelles. Passez chaque rondelle sur une partie du visage à traiter. N’utilisez pas la même rondelle pour divers endroits.