Astuce beauté : quelques astuces naturelles pour faire partir les cernes du visage !

Vous avez des cernes sur votre visage ainsi que des poches ? Vous n’avez pas à vous en vouloir pour ça puisque c’est tout à fait normal. En effet, en prenant de l’âge, le stress, le tabac, la fatigue, les allergies, et même la génétique en sont responsables.

Vous voulez pouvoir les faire partir sans utiliser de produits chimiques ? Vous en avez la possibilité en suivant ces astuces naturelles.

View this post on Instagram A post shared by Docteur Lari maxillo (@docteurlari)

Utilisation du thé vert

Si vous avez des cernes, et que vous buvez souvent du thé vert, ne jetez plus. Après avoir utilisé vos sachets de thé vert, laissez-les refroidir puis placez-les dans votre réfrigérateur pendant 5 minutes.

Placez-les par la suite sous chaque œil pendant 10 minutes. Placer des sachets de thé frais sur les cernes va permettre de revivifier la circulation sanguine sous vos yeux et atténuer ainsi vos cernes.

Utilisation d’un cataplasme de pomme de terre

La pomme de terre, grâce à ses agents de blanchiment vous aidera à réduire naturellement vos cernes. Pour y parvenir, il vous suffit de couper une fine rondelle de pommes de terre crue préalablement épluchée. Coupez cette rondelle en deux demi-rondelles et posez-les sur vos cernes pendant 10 minutes.

Utilisation des cuillères congelées

C’est une astuce très simple à réaliser. Il suffit de mettre deux petites cuillères au réfrigérateur la veille. Les appliquer sur les yeux le lendemain jusqu’à ce qu’elles ne soient plus fraîches.

Utilisation du miel

Pour lutter contre ces cernes avec le miel, vous n’avez plus qu’à mélanger dans 100 ml d’eau tiède une cuillère à café de miel d’acacia. Prenez un disque de coton, découpez-le en deux. Imbibez-les du mélange et posez-les sur vos cernes. Laissez poser pendant 10 minutes et rincez ensuite à l’eau claire.

Utilisation du concombre

Le concombre est un fruit utilisé depuis des dizaines d’années par nos grand-mères pour arriver à réduire les cernes et les poches sous les yeux. Le concombre est composé de 95 % d’eau qui favorise l’hydratation de la peau et d’autres vitamines comme le cuivre qui favorise la formation du collagène.

Pour utiliser le concombre pour réduire les cernes, il vous suffit de couper du concombre en deux tranches et de les placer dans le réfrigérateur pendant une heure. Ensuite, en position allongée et la tête légèrement surélevée, placez une tranche sur chacun de vos cernes pendant 10 à 15 minutes.

Utilisation du lait

Prenez du lait de vache demi-écrémé froid et imbibez deux compresses. Laissez-les poser sur vos yeux pendant 10 minutes pour rebooster vos cernes.

View this post on Instagram A post shared by Le Petit Med Spa (@lepetitmedspa)

Utilisation du marc de café

Pour utiliser le marc de café, vous n’avez qu’à mélanger une cuillère à café de marc de café à une cuillère à café de yaourt. Mettez le mélange au réfrigérateur pendant une heure. Appliquez ensuite le mélange sur vos cernes et laissez poser pendant 10 minutes. Enlevez le mélange à l’aide d’un coton imbibé d’eau et appliquez votre soin anticernes. Cette astuce est à faire 1 fois chaque semaine.