Astuce beauté : quelques astuces naturelles pour sublimer votre peau !

Souhaitez-vous avoir une belle peau sans vous rendre forcement dans un salon de beauté ? Il existe des astuces très simples que vous pouvez appliquer. Certes, vous connaissez déjà de nombreuses méthodes pour entretenir votre peau. Cependant, il est toujours mieux de varier les astuces afin de quitter la routine. Voici quelques nouveautés que nous vous apportons pour sublimer votre peau.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Neigeline_Peau’fine Ta Santé (@neigeline_pts)

Nettoyez votre peau avec douceur et en profondeur

Au réveil le matin et avant de se coucher le soir, nous savons tous qu’il faut nettoyer le visage. Vous pouvez également prendre l’habitude avec votre peau. Une peau qui se veut rayonnante doit être fraîche quotidiennement. Pour cela, une hydratation régulière est primordiale. Vous devez nettoyer votre peau quotidiennement en utilisant des nettoyants naturels.

Le matin, vous pouvez par exemple utiliser une lotion tonique ou d’une eau florale. Le soir, privilégiez une huile démaquillante nettoyante. L’usage d’un produit naturel protège votre film hydrolipidique. À cet effet, il faut éviter particulièrement les nettoyants fabriqués à base du savon. Ces produits déséquilibrent le pH de la peau.

Nettoyez votre peau du bas vers le haut

Aviez-vous l’habitude de nettoyer votre peau tous les jours ? C’est bien. Cependant, il faut trouver un nettoyant qui s’adapte à votre peau. Au-delà, il est aussi important d’adopter la bonne méthode d’application des produits. Comment bien nettoyer votre peau pour qu’elle soit lisse ? Le nettoyage doit couvrir principalement quatre zones.

En premier lieu, appliquer le produit hydratant en partant de votre cou pour remonter vers le front. Suivant cette astuce, vous massez ainsi la peau du bas vers le haut. Cette méthode empêche le relâchement cutané. En deuxième lieu, l’application du produit hydratant doit se faire de l’intérieur du visage vers l’extérieur suivant un mouvement horizontal. Ce mode d’application permet de défroisser la peau et de vous éviter l’apparition précoce des rides.

Pratiquez le gommage avec la sagesse

Ce geste est très important à cause de son effet immédiat sur la peau. L’exfoliation permet dans un premier temps de désincruster les pores et ensuite de les resserrer. Elle facilite la circulation sanguine et débarrasse votre visage des peaux mortes. Le gommage affine votre peau et rend votre teint plus lumineux. Cependant, ce geste peut s’avérer agressif si vous y prenez mal. C’est pourquoi il est recommandé d’appliquer ce soin avec délicatesse.

Le préalable est de choisir un gommage compatible avec votre peau. Si vous possédez une peau grasse, privilégiez un gommage à action mécanique. En revanche, les peaux sensibles à imperfections ou sèches doivent s’orienter vers un gommage à action chimique. L’exfoliation est un geste qu’il faut répéter une fois par semaine. L’application quotidienne de cette astuce risque de détruire le tissu cutané.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Neigeline_Peau’fine Ta Santé (@neigeline_pts)

Une alimentation bien contrôlée

L’alimentation n’est pas seulement pour préserver votre santé. Elle participe également à l’entretien de votre peau. Il n’est donc pas conseillé de manger tout ce que vous trouvez ni de boire toutes les boissons qui vous plaisent. Évitez les aliments trop gras.

Allusion faite ainsi à la charcuterie et au fast-food. Ces aliments favorisent l’apparition des boutons. Privilégiez les aliments riches en carotène. On peut citer la carotte ou l’abricot. De même, consommez plus de poissons. Ces derniers contiennent des acides gras qui contribuent au renouvellement des cellules.