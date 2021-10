Astuce beauté : Quelques solutions pour vous aider à éliminer les boutons de votre visage !

Les boutons sur le visage, sont de véritables problèmes d’esthétique. Parvenir à éliminer efficacement ces boutons sans agresser la peau, est un véritable challenge. Nous vous aidons à y arriver.

View this post on Instagram A post shared by Dr. Tejas Ramani (@whiteink_skin_care)

Quelques remèdes faits maison pour lutter contre les boutons du visage

La première solution, c’est de laisser tranquille le bouton et attendre qu’il disparaisse de lui-même. Il est vrai que dans la majorité des cas, ce n’est pas ce qui arrive et il est indispensable de pouvoir faire quelque chose. Quelques remèdes maison que vous pouvez essayer sur vos boutons :

Le bain de vapeur à la camomille pour lutter contre les boutons et les impuretés

Un bain de vapeur à l’eau seule permet d’ouvrir les pores et permet ainsi de se débarrasser plus facilement des impuretés et du maquillage. En ce qui concerne le bain de vapeur à la camomille, il viendra détoxifier votre peau, apaiser vos boutons et apporter ses propriétés antiseptiques et calmantes.

Pour le faire, il vous suffit de faire bouillir une grande quantité d’eau à laquelle vous allez ajouter une poignée de fleurs de camomille. Prenez ensuite une serviette et placez votre visage à 40 cm environ du bol chaud pour que vous puissiez profiter des bienfaits de la vapeur d’eau infusée à la camomille.

Utiliser en soin local l’huile d’arbre à thé

L’huile d’arbre à thé ou l’huile de tea tree est redoutable contre les boutons. Cela est se fait grâce à son effet antibactérien et anti-inflammatoire. Cette huile, appliquée sur les boutons enflammés, les assèche rapidement. Elle atténue également la zone de la peau affectée qui se serait gonflée à cause des boutons.

Pour parvenir à soigner vos boutons avec l’huile d’arbre à thé, il vous faut mettre quelques gouttes sur l’embout d’un coton-tige ou encore sur un coton. Tamponnez ensuite le bouton avec le coton-tige ou avec le coton et laissez agir. Si vous avez une peau sèche ou sensible, laisser poser l’huile une quinzaine de minutes. Si par contre vous ne l’êtes pas, vous pouvez laisser reposer toute une nuit.

View this post on Instagram A post shared by BeautéMagicByBeautederm (@beautedermphsgworldwide)

Utiliser le gel de l’aloé véra

Si vous avez de l’aloé véra chez vous, c’est un plus sinon, vous pouvez toujours vous en procurer. Le gel contenu dans l’aloé véra a des propriétés apaisantes et anti-inflammatoires. En plus, il permet d’accélérer le processus de réparation de la peau ce qui vous permettra donc d’atténuer la douleur et la rougeur des boutons qui vous dérangent. En plus, ils vont vite cicatriser.

Pour utiliser le gel d’aloé véra, vous n’avez qu’à prendre une feuille d’aloé véra, ouvrez-la et retirez le gel. Appliquez ce gel directement sur vos boutons et laissez-le agir. Vous n’avez pas besoin de rincer, car le gel d’aloe vera pénètre très vite et très facilement la peau sans laisser de film gras.