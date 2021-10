Astuce beauté : qu’est-ce que vous devez consommer pour limiter la formation des rides ?

Se démaquiller, mettre de la crème hydratante, appliquer un écran solaire ou encore faire des injections. Ce sont entre autres les attitudes adoptées pour garder le visage toujours jeune et surtout pour limiter l’apparition des rides. Il y a cependant un moyen simple, et efficace pour y parvenir. Ce moyen passe par ce que vous mangez. Qu’apportent-ils à l’organisme pour lutter contre les rides ?

L’eau

Sans l’eau il n’est pas possible de parler de vie. Sans l’eau, la peau ne vit plus. L’eau est donc indispensable pour lutter contre les rides. En effet, une peau bien hydratée est élastique et rebondie. L’eau est à consommer sans modération. Vous trouverez aussi de l’eau dans tous les fruits et légumes. Elle est plus présente dans les fruits riches en eau comme la pastèque, le concombre etc.

Les vitamines

Il y a une infinité de vitamines. Chacune d’elles jouent un rôle donné pour vous donner une peau élastique et ferme. Parmi ces vitamines, les vitamines C et E aident à structurer la peau.

En effet, elles aident à solidifier la peau, elles l’aident à mieux synthétiser le collagène, elles aident à lutter contre les radicaux libres et rendent la peau plus souple. La vitamine A joue également un grand rôle dans l’organisme car elle aide à lutter contre le stress oxydatif et donc lutte contre les peaux ternes et sèches.

On retrouve ces vitamines dans les aliments comme l’orange, les noix, les oléagineux, le kiwi, les fruits rouges et les baies, le tournesol sous la forme d’huile ou de graine, les germes de blé, les œufs, le lait, le foie la viande etc.

Les antioxydants

Les antioxydants permettent aux cellules de mieux éliminer les toxines. Ils aident à réduire l’inflammation interne. Grâce à leurs actions, le collagène dans la peau se détend et ils aident à repousser les radicaux libres qui sont responsables du vieillissement des cellules. Ils sont donc indispensables dans l’alimentation pour combattre les rides.

Le magnésium

Le magnésium lutte contre le vieillissement cutané en fortifiant les cellules. Elles sont donc moins fragiles aux différentes attaques et sont plus vigoureuses. On retrouve le magnésium dans les épinards, le haricot, les amandes, le sésame, les graines de tournesol, l’artichaud, etc.

Le sélénium et les oméga-3

Le sélénium et les oméga-3 rendent la peau plus souple et plus lisse. En effet, ils nourrissent les cellules, les détoxifient et participent à leur renouvellement. On les retrouve dans les poissons gras comme le thon, le maquereau, le hareng, le saumon. Ils sont aussi dans les huiles comme le l’huile de lin, de caméline et de colza.

Les acides aminés

Les acides aminés sont des molécules des protéines. Il existe une foison d’acides-aminés. Le corps n’étant pas capable de les synthétiser, il importe que vous les lui apportiez à travers votre alimentation.

Parmi ces acides aminés, la glutamine, L-cartinine, L-arginine sont très bons pour la peau car ils agissent individuellement pour resserrer le tissu conjonctif, synthétiser le collagène, irriguer les cellules et surtout, ils retiennent l’hydratation. On les retrouve dans le lait, le poisson, la viande, dans les graines, les noix, les légumes et les céréales.