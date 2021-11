Astuce beauté : remèdes rapides et naturels pour lutter contre les pieds crevassés !

Les pieds sont tellement sollicités et mis à l’épreuve chaque jour et à chaque moment qu’on en oublie de prendre réellement soin comme on le ferait avec le reste du corps. Avec le port de chaussures inadéquates, les frottements et le quasi manque d’entretien, il est tout à fait normal que des fissures douloureuses ou des callosités apparaissent. Dans ce cas, la crème hydratante n’est plus d’actualité. Il est préférable de suivre certains traitements pour pouvoir retrouver de beaux pieds. Pour vous aider à le faire par vous-même, voici quelques remèdes naturels.

Utiliser l’huile de coco pour retrouver de beaux pieds

L’huile de coco assouplit et nourrit en profondeur la peau de la plante des pieds grâce à ses vertus antibactériennes. Elle est donc appréciée par la peau sèche qui se craquèle à cause d’une forte sécheresse. Utiliser l’huile de coco tous les matins et soirs sur la peau des pieds donne des pieds plus doux. Il faudra tout de même vous armer de patience et prendre le temps de faire de bons massages.

L’huile d’avocat pour lutter contre les crevasses de pieds

L’huile d’avocat est beaucoup plus connue pour ses vertus sur les cheveux. Elle est également utilisée pour ses propriétés apaisantes en cas de crevasses, de fissures et d’éraflures.

L’huile d’avocat permet de combattre les germes et hydrate la peau des pieds en profondeur. Chaque nuit, massez bien la plante de vos pieds avec cette huile et enfilez des chaussettes en coton de préférence. Faites ainsi jusqu’à guérison totale.

Le beurre de karité pour avoir de beaux pieds

Le beurre de karité est riche en acides gras essentiels, en antioxydants, en vitamines A, D, E et F. Il permet d’accélérer la cicatrisation des talons et aide également à soulager la peau de la plante des pieds.

Pour l’appliquer, on peut mettre directement le beurre sur la peau de la plante des pieds en couche épaisse. Massez bien et portez des chaussettes. Associé au beurre de cacao, le beurre de karité donne plus de bons résultats.

Le miel pour avoir des pieds doux

Le miel est utilisé pour adoucir la gorge irritée. Il est aussi utilisé pour assainir les talons fendillés. Vu son caractère collant, son utilisation pour les pieds se fera en bain de pieds. Pour ce faire, il suffit de mettre dans une bassine de l’eau chaude et d’y ajouter une bonne quantité de miel et tremper les pieds pendant 20, voire 30 minutes.

La banane : un meilleur allié pour des pieds soyeux

Pour avoir une voûte plantaire douce et soyeuse, vous pouvez appliquer le masque coco et banane. Il vous faut juste écraser une banane et y ajouter 3 cuillères à soupe d’huile de coco. Si vous voulez, ajoutez de l’huile d’amande douce.

Faites ce soin très souvent et laissez poser pendant 20, voire 30 minutes avant de rincer.

Pour adoucir la peau des pieds, utilisez le vinaigre blanc

Cela devrait vous paraitre bizarre que l’on parle de vinaigre blanc dans ces conditions et pourtant, le vinaigre blanc est un bon allié pour guérir les talons endommagés et adoucir les rugosités. Utilisé en gommage ou en bain de pieds, il fait des merveilles.

Pour l’utiliser en bain de pieds, il suffit de verser dans 2 litres d’eau chaude 150 ml de vinaigre blanc. Laissez vos pieds dans l’eau pendant 20 minutes environ et appliquez du beurre de karité ou une huile végétale. À répéter chaque soir jusqu’à satisfaction.