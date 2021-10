Astuce beauté : Routine à adopter pour une peau radieuse et sans rides !

Avoir une belle peau radieuse et sans rides nécessite bien entendu un entretien. En tout cas si vous voulez paraître plus jeune que votre âge. Avec l’arrivée de l’automne, beaucoup d’entre nous se retrouveront avec un teint terne et gris. C’est bien normal. Cependant, tout n’est pas encore perdu. Il vous suffit simplement de savoir choisir le produit idéal pour votre corps. Découvrez quelques routines à adopter pour une peau radieuse et sans rides.

Manger sain

Votre corps a besoin des bons nutriments pour rester en bonne santé, tout comme votre peau. Il est très essentiel de consommer des aliments riches en vitamines et minéraux. Les légumes et les fruits contiennent d’excellents nutriments, tels que des antioxydants, de la vitamine C, de la vitamine E, du zinc et des acides gras essentiels, qui augmentent la résistance des cellules aux agressions extérieures et améliorent l’apparence de la peau.

Boire beaucoup d’eau

En plus de consommer des aliments sains, votre peau a également besoin d’une hydratation adéquate, à commencer par une prise d’eau importante chaque jour.

L’hydratation de votre peau provient non seulement du produit que vous appliquez à la surface de votre corps, mais aussi de l’eau que vous lui apportez de l’intérieur. Les experts conseillent de boire au moins huit verres d’eau par jour. Cela aide à éliminer les toxines indésirables des cellules et à rendre votre peau éclatante.

Hydrater la peau de l’extérieur

Votre peau a besoin d’être hydratée en permanence. Par exemple en appliquant régulièrement des crèmes hydratantes anti-âge, empêche fermement votre peau de se dessécher, de se fissurer et de produire des rides.

Le bon moment pour mettre une crème hydratante est après que vous ayez pris votre douche, mais assurez-vous que votre peau a été bien séché avant de l’appliquer.

Laver le visage avant d’aller au lit

La plupart des gens n’aiment jamais dormir sans se laver le visage préalablement avec un très bon nettoyant.

Il est essentiel de se démaquiller et d’éliminer toutes les impuretés déposées sur le visage pendant la journée. Ne pas se démaquiller avant de se rendre au lit peut obstruer les pores et provoquer des éruptions cutanées.

Se servir d’une très bonne lotion tonique

Une bonne manière à adopter après le démaquillage est d’utiliser une lotion nourrissante. Elle permettra à votre peau de garder un pH équilibré, à enlever l’excès de saleté sur vous et à détoxifier votre peau.

Une meilleure lotion tonique peut également permettre aux crèmes appliquées ultérieurement, de mieux entrer, augmentant ainsi ses effets.

Utiliser une crème contenant du rétinol

Le rétinol fait partie des ingrédients puissants qui permettent de traiter diverses affections cutanées, notamment les rides et les taches brunes.

Le rétinol est également un dérivé de la vitamine A et sa forme à libération prolongée s’est avérée la plus efficace. En ajoutant une crème ou un sérum au rétinol à votre routine quotidienne de soins de la peau, vous obtiendrez une peau avec un effet éclaircissant dont elle a tant besoin.