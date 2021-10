Astuce beauté : Teint sans éclat, les soins à adopter pour retrouver une belle peau !

L’entretien de la peau est une nécessité si vous ne voulez pas paraitre plus vieille que votre âge. Mais ce n’est pas souvent facile de s’en sortir quand on ne sait pas comment s’y prendre. Les astuces ne manquent pas. Il faut juste les savoir et les adopter pour donner un éclat à votre peau.

Savoir identifier ce que vous voulez corriger sur votre peau

C’est une première étape déterminante pour ne pas commettre des erreurs. Ne choisissez pas vos produits de soins juste par suivisme ou conseils de vos amis.

Chaque peau à sa particularité. Ce qui donne de l’éclat à la peau de votre copine peut détruire la vôtre. C’est en fonction de votre type de peau : grasse, sèche ou mixte, que vous devez faire vos choix.

Toutefois, il peut avoir des habitudes standards que vous allez suivre sans aucun danger pour votre peau. Cela vous permet de savoir avec plus de précision le défaut que vous allez corriger et le produit adapté.

La technique de massage du visage

Une fois votre produit choisi, vous devez apprendre à masser votre visage. C’est la partie la plus visible sur votre corps.

Généralement, c’est votre visage que les autres regardent pour déterminer approximativement votre âge. On peut vous en attribuer moins si vous massez régulièrement votre visage. Vous pouvez le faire chaque matin.

Avec la crème de votre choix adapté à votre type de peau, servez-vous de vos pouces pour faire de petites pressions. Le front, les joues, sont les parties sur lesquelles vous devez prendre du temps.

Ces mouvements empêchent l’apparition précoce des rides. Ils tonifient la peau en lui donnant plus de clarté. Vous devez prendre du temps sur tous les coins du visage pour éviter d’avoir des zones plus vieilles que d’autres. Il peut avoir des produits spécifiques pour certains endroits.

La technique du gommage

Avec le temps, il y a de vos cellules qui vieillissent et meurent aussi. Cette technique vous permet de les éliminer permettant une régénération. Ce n’est pas trop conseillé chaque matin comme le massage. Mais ici, il faut le faire périodiquement pour ne pas chercher à gommer des cellules qui ne sont pas mortes. Une ou deux séances dans une semaine est déjà suffisante pour ne pas irriter la peau.

Avoir une alimentation saine et équilibrée

Commencez avant tout par boire suffisamment d’eau. Quel que soit le type de peau que vous avez, l’eau n’a aucun impact négatif sur elle. Au contraire elle participe à son rayonnement contrairement à l’alcool.

En dehors de l’eau, les repas crus contiennent plus de fibres et de vitamines pour votre peau. Il ne s’agit pas de consommer tout cru ; mais de préférence les fruits et légumes.

Se démaquiller

C’est très important de débarrasser votre peau des surcharges avant d’aller au lit. Il est vrai qu’il y a des soins corporels anti-soleil qui sont conseillés la nuit. Cela n’a rien à avoir avec le maquillage de la journée. Il faut faire attention à ne pas irriter votre peau en forçant l’enlèvement des boutons.

Vous verrez sur le marché plusieurs propositions de crèmes et autres produits de soins. Choisissez en fonction de votre type de peau et peut être sur conseil de votre dermatologue.