Astuce beauté : voici comment camoufler et traiter efficacement vos boutons de fièvre !

A votre réveil, vous vous retrouvez avec un bouton au coin de vos lèvres. Il vous picote et commence même à rougir déjà. Vous avez sûrement une idée des conséquences et cela n’est généralement pas une partie de plaisir. Si vous voulez pouvoir vous en débarrasser, avec quelques règles d’hygiène assez simples et en appliquant quelques bons soins, vous pouvez en venir à bout. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir.

Comment camoufler le bouton de fièvre ?

Très souvent, ce bouton de fièvre apparaît quand on a un impératif. Que ce soit pour une présentation pour un client, un rendez-vous galant ou pour une sortie entre amis. Alors, pour pouvoir vous présenter devant, votre client ou vos amis sans complexe, il y a quelques soins que vous pouvez appliquer. Il vous suffit de vous rendre en pharmacie pour vous procurer un patch soignant. Avec ce dernier, vous pouvez aisément appliquer votre maquillage sans craindre d’avoir à augmenter l’infection de votre bouton de fièvre.

Pour ce faire, il vous suffit de commencer par appliquer un correcteur vert pour atténuer la rougeur. Ensuite, passez un léger crayon à lèvres et un rouge à lèvres discret par-dessus. Vous ne verrez plus le bouton de fièvre. Vous le ressentirez, mais ni vous ni personne ne s’apercevra de sa présence. Vous pouvez honorer votre rendez-vous sans problème. Cependant, avant de chercher à camoufler votre bouton de fièvre, vous devez d’abord le traiter.

Comment traiter efficacement et naturellement le bouton de fièvre ?

Pour traiter le bouton de fièvre naturellement, vous pouvez utiliser de l’huile d’amande douce ou de l’huile de rose. Elles sont efficaces pour dégonfler et assécher les boutons de fièvre. Il vous suffit de renouveler très régulièrement leur application.

Vous pouvez aussi utiliser du miel pour traiter le bouton. Il vous suffit de poser un glaçon sur le bouton le plus longtemps possible. Dès que vous n’en pouvez plus, enlevez la glace et badigeonnez le bouton de miel. Faites cela régulièrement au cours de la journée. Et, appliquez-en surtout avant de vous coucher. Si vous appliquez cette méthode au miel le plus tôt possible, le bouton ne pourra pas mûrir, au contraire, le bouton va diminuer peu à peu.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par L’Essentiel (@lessentiel.naturopathie)

Quelques règles d’hygiène avant de traiter le bouton de fièvre

Il vous faut avant tout commencer par laver vos mains. Frottez très bien le bout de vos doigts ainsi que les ongles avant de vous mettre à appliquer vos soins. Tout ceci pour ne pas faire développer le virus. Si le bouton apparaît, vous ne devez pas le percer, car cela risque d’accroître l’infection de votre bouton.

Le soir, avant de vous coucher, faites surtout un démaquillage doux. Vous pouvez laver votre visage au savon d’Alep qui a des vertus cicatrisantes et assainissantes. Pensez à appliquer une crème hydratante après l’application de ce savon sur votre visage, car il peut assécher votre peau. N’appliquez pas la crème sur le bouton. Ce dernier, doit s’assécher pour vite guérir.