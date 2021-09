Astuce beauté : voici comment utiliser la vaseline pour sublimer votre visage !

Tout le monde recherche un moyen de prendre soin de lui sans avoir à débourser des prix faramineux. Vous en faites partie ? Nous avons une solution pour vous : la vaseline. On retrouve ce produit dans chaque ménage. Il est utilisé à diverses fins. Cependant, savez-vous que c’est également un produit de beauté ?

Nous vous expliquons tout sur la vaseline et ses effets sur la beauté.

La vaseline un bon démaquillant

Après s’être maquillée, il est très important de se démaquiller pour ne pas laisser des résidus du maquillage sur le visage. La vaseline enlève tout le maquillage, et même le maquillage waterproof. Il existe des produits démaquillants, ils sont souvent très chers. Si vous avez besoin d’un bon démaquillant à la portée de toutes les bourses, pensez à la vaseline.

En effet, même après s’être nettoyé, il reste toujours des résidus qui restent et s’incrustent dans les pores. À la longue, les pores sont obstrués ce qui favorise l’apparition des acnés et autres imperfections du visage.

La vaseline fait tenir le maquillage

Pour donner un coup d’éclat à votre maquillage, surtout au niveau des yeux, la vaseline serait votre meilleure alliée. En effet, elle permet de faire tenir plus longtemps la poudre de l’ombre à paupières. Alors non seulement, vous aurez des yeux plus brillants, mais elle ne s’estompera pas au cours de la journée.

La vaseline fait pousser les cils

Vos cils sont secs, cassants et non pas de volume. Vous aimerez leur donner un coup de pouce pour changer tout cela. La vaseline est ce qu’il vous faut. Elle réhydrate et revitalise les cils surtout quand ils sont cassants et secs. Elle permet aux cils d’avoir de la longueur de l’épaississement et de la résistance.

La vaseline pour un gloss fait maison

Vous avez fini de vous maquiller, vous avez besoin d’un gloss pour parfaire votre maquillage et vous vous rendez compte que vous n’en avez plus. Pas de panique, si vous avez de la vaseline, vous pourrez préparer votre gloss.

Il vous suffit de mélanger deux cuillères à soupe de valine, une cuillère à café de paillettes, une cuillère à soupe de miel, le tout dans une coupelle. Mélangez bien et vous avez un gloss fait maison. Essayez et vous ne le regrettez pas.

La vaseline pour un baume à lèvre fait maison

C’est l’hiver et il fait frais. Ou vous avez tout simplement un coup de frais qui a eu un effet sur vos lèvres. Elles se sont écaillées et vous ne savez pas comment vous y prendre vu que vous avez très mal. Nul besoin de sortir vous procurer un baume à lèvres à la pharmacie. Tant que vous avez de la vaseline à la maison, il vous suffit de l’utiliser comme baume à lèvres.

Non seulement, elle vous aidera à ne plus avoir des lèvres gercées, la vaseline vous permettra d’avoir un effet glamour et brillant sur vos lèvres.

La vaseline n’a pas que des effets bénéfiques sur la beauté du visage. Elle est une alliée beauté de tout le corps.