Astuce beauté : Voici la meilleure astuce pour réaliser un nail art en moins de 05 minutes !

Les réseaux sociaux sont devenus depuis quelques années de meilleurs canaux de partage d’astuces diverses notamment en matière de beauté. Après les astuces make-up du visage récemment en vogue sur le réseau Tik Tok, c’est à présent au tour des astuces de nail art de faire sensation. Méthode avancée de décoration des ongles, les internautes découvrent aujourd’hui de nouvelles formes innovantes de cette pratique. De plus, elles sont réalisables en seulement quelques minutes.

Comment réaliser un nail art élégant en seulement 05 minutes ?

Le secret d’un nail art réussi et rapide réside dans une bonne préparation de vos ongles, une bonne détermination de la structure à adopter et un bon agencement des couleurs.

Premièrement, vous devez vous assurer avant toute chose du bon état de vos ongles. Elles doivent être bien taillées et bien nettoyées au préalable pour que leur surface soit la plus lisse possible.

Deuxièmement, il est également important de définir avant la phase de mise en couleur, les structures à apporter à votre nail art. Vous pouvez donc déjà dessiner à l’aide d’un pinceau les différents contours à suivre pour le design final de votre décoration de manucure.

Troisièmement, vous procéderez à la disposition des différentes couleurs retenues. Afin de gagner du temps en la matière, veillez à ne pas attendre qu’une première couche de couleur sèche du côté de la longueur avant de commencer à poser celle de la largeur. Tout cela vous permettra au final de réaliser un nail art des plus somptueux en moins de temps qu’il ne faut pour le dire.

Les différentes formes de nail art en vogue

Aujourd’hui, les internautes sur Tik Tok rivalisent de par les combinaisons de couleurs et les différents décors que prennent leurs astuces de nail art.

En effet, il est aujourd’hui possible de recourir à des nail arts marbrés. Cette forme de décoration des ongles a l’avantage de conserver plus longtemps son éclat. De même, il est également plus résistant au contact de l’eau ou autre substance liquide.

Vous pouvez aussi opter pour plusieurs additifs sur votre nail art notamment les paillettes ou tracés de formes qui sont susceptibles d’apporter à votre style un peu plus d’unicité.

En ce qui concerne les tracés de formes, tout dépendra de votre imagination. Il peut s’agir de choses de la vie courante comme les fleurs, des étoiles, de petites figurines par exemple. Vous pouvez aussi opter pour d’autres formes de structures plus complexes qui donneront plus d’originalité à votre style.

Les couleurs qui sont actuellement tendances dans le nail art

En ce début d’automne, plusieurs couleurs font déjà fureur auprès des passionnés de cet art.

C’est ainsi que le rose avec des contours ou tracés noirs revient à la mode pour sa beauté et sa simplicité.

Le rouge à formes carrées blanches est aussi très apprécié auprès de celles qui adorent mélanger les couleurs aussi bien pour leur manucure que pour leur style vestimentaire. Mais si vous voulez plutôt opter pour un peu de discrétion, les couleurs comme le bleu pâle ou le gris vous seront chaudement conseillées.