Astuce beauté : voici les accessoires indispensables à toujours avoir sur soi !

Vous avez tout ce dont vous avez besoin dans votre salle de bain pour prendre soin de vous et être plus belle quand vous sortez de chez vous. Cependant, vous ne pouvez pas prévoir tout ce que vous ferez tout au long de la journée. Et par conséquent, vous protéger de toutes les agressions que pourrait subir votre peau. Pour ce faire, vous devez prévoir tout ce qu’il faut en apportant sur vous, quelques accessoires indispensables. Quels sont ces accessoires ?

Le gel désinfectant

Avec l’avènement des nouvelles maladies qui se propagent partout et qui peuvent facilement être transmises par de simples contacts, le mieux serait de vous munir d’un petit flacon de gel désinfectant. À défaut de trouver un endroit pour vous laver les mains à l’eau et au savon, le gel désinfectant pourrait être une alternative.

Une crème main

Avoir une crème main, vous permet d’avoir des mains toutes douces au cours de la journée. En effet, les lavages à l’eau et au savon récurrents peuvent assécher la peau de vos mains. La crème viendra apporter nutrition et hydratation sans pour autant éliminer les effets du gel de mains que vous avez pris soin de mettre.

Un mascara

Intensifiez votre regard tout au long de la journée en vous servant de votre mascara. Étirez les pointes de vos cils vers le haut et ayez un beau regard en tout temps.

Des lingettes matifiantes

Pour celles qui ont des peaux grasses ou mixtes, avoir des lingettes matifiantes sur vous serait un atout. En effet, sous le coup de la chaleur, votre maquillage pourrait couler ou votre peau pourrait se mettre à briller. Dans ce cas, il vous suffit de tamponner votre visage avec cette lingette pour qu’elle absorbe le surplus de sébum sans enlever votre maquillage tout en vous laissant un visage propre et beau.

Un miroir de poche

Comment faire des retouches sur votre visage sans vraiment voir ce que vous faites ? Ce n’est pas partout que vous pourrez voir un miroir pour vous retoucher. Il vous faut donc prévoir un petit miroir pour ces cas.

Un rouge à lèvres ou un baume à lèvres

Donnez de la matière à vos lèvres, donnez leurs plus d’éclat en y appliquant un baume à lèvres ou un rouge à lèvres de votre choix.

Un échantillon de parfum ou un mini déo

Dans la journée, après avoir passé le temps à faire des allers et retours, il est tout à fait normal que vous ayez transpiré. Pour être fraiche et prête à continuer le cours de la journée, une touche de parfum ou de déodorant serait un véritable atout.

Le shampoing sec

Avez-vous des cheveux rebelles, ou avez-vous une sortie de prévue et pas le temps de vous rendre à nouveau à la maison ? Plus de soucis à vous faire si vous avez un shampoing sec dans votre sac. Vous pouvez réajuster et donner une bonne odeur à vos cheveux sans avoir besoin de les laver.

Une mini brosse

Coiffez vos cheveux, avec des élastiques vous pouvez aussi changer de coiffure en un rien de temps.