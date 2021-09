Astuce beauté : voici les habitudes qu’il faut avoir après 40 ans pour garder une peau belle et douce !

Pour avoir une belle peau, cela passe par une routine. Ceci devrait se faire bien avant d’avoir 40 ans. Cependant, après avoir passé cette tranche d’âge, la peau a besoin de bien plus de soins. Alors comment devez-vous vous y prendre pour ne pas laisser votre peau défraîchir ? Voici pour vous quelques habitudes que vous devez inclure dans votre routine beauté après 40 ans.

Prenez le temps de masser votre peau

Masser votre peau vous permettra non seulement de réduire votre stress, mais également d’apaiser votre visage. La technique de massage du visage permet de réduire les rides, de resculpter l’ovale du visage, d’affiner le nez et ouvrir les yeux.

Pour faire ces massages, vous pouvez bien vous servir de vos doigts, mais avec des outils comme les gua sha en jade, les rouleaux de jades, le quartz rose en obsidienne ou en améthyste.

Utilisez des gommages aux AHA

En prenant de l’âge, la peau vieillit et le renouvellement cellulaire est au ralenti. Les gommages AHA sont composés d’acides dont l’acide glycolique et l’acide lactique. Ces acides viendront éliminer les peaux mortes et garder votre peau saine et fraîche.

Dans ce cas d’espèce, les gommages aux grains doivent être évités, car ils ont un effet agressif sur la peau. Il vous faut donc des gommages doux, dont les gommages AHA.

Utilisez du rétinol

Le rétinol permet la production de collagène, il estompe apparence des pores et est aussi efficace contre les dégâts que peuvent causer le soleil sur la peau. Le rétinol n’est pas adapté à toutes les peaux et surtout pour celles qui ne sont pas habituées. Alors, pour votre première application, allez doucement.

Passez de la crème solaire

La crème solaire permet de protéger la peau des signes du vieillissement prématuré. Elle permet également d’avoir un teint uniformisé et de réduire les risques de cancer de peau. Il est donc conseillé de vous enduire de crème solaire chaque jour qu’il fasse soleil ou pas. Pas besoin d’attendre 40 ans avant de s’y mettre même avant 20 ans, vous pouvez commencer.

N’oubliez pas les autres endroits de votre corps surtout.

Utilisez des sérums à la vitamine C

Le sérum à la vitamine C vous aide à reconstruire le collagène que vous avez perdu au cours des années et à combattre les radicaux libres. En vieillissant, la peau aura tendance à perdre ses antioxydants et ses sources de vitamines. La vitamine C viendra donc en renfort et contribuera également à lutter contre le teint irrégulier et les taches de vieillesses.

Le démaquillage

Vous ne devez pas relâcher les soins habituels et surtout, le démaquillage. Chaque matin et chaque soir, vous devez vous démaquiller pour enlever le maquillage ou la poussière sur votre visage.

Le gommage

Le gommage viendra vous aider à désincruster vos pores et laisser une peau propre et nette.

L’hydratation

La meilleure manière de ralentir l’apparition des signes de vieillesse, c’est de bien hydrater sa peau avec une crème adaptée.