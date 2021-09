Astuce beauté : voici les meilleures astuces pour prendre soin de vos sourcils et garder des yeux revolvers !

Prendre soin de soi ne s’arrête pas uniquement aux soins du corps, du visage et des cheveux. Prendre soin de soi, c’est aussi prendre soin spécifiquement de certaines parties insoupçonnées de notre corps qui ont un grand impact sur notre beauté. C’est le cas des sourcils. Prendre soin d’eux, c’est afficher un nouveau regard.

Pour vous, voici quelques astuces pour prendre soin de vos sourcils.

Mettez vos sourcils en valeur avec le brow lift

Envie d’épaissir vos sourcils ? De leur donner un aspect volumineux et de la matière ? Laissez-vous tenter par le brow lift. Il s’agit d’une technique spécialement en vogue ces derniers jours.

Cette méthode est originaire de la Russie et elle permet de donner plus de texture, de volume et de matière aux sourcils. Si vous avez envie de l’essayer, vous devez vous rendre dans un institut spécialisé.

L’esthéticienne fera plusieurs soins à base de kératine qui vont venir restructurer tous les poils de vos sourcils. Le brow lift permet donc de rehausser vos cils pour un regard attirant. Ce résultat n’est certes pas permanent, il ne reste que 1 mois, mais il en vaut largement la peine. Se faire belle de temps à autre surtout quand on n’a pas le temps est une bonne chose.

Entretenez vos sourcils grâce à la tendance du soap brows

Depuis un bon moment, une nouvelle tendance a vu le jour. Il s’agit du soap brows. Cette méthode consiste à mettre en valeur les sourcils et ceci sans que vous n’ayez à sortir de votre salle de bain. Vous avez la possibilité de redéfinir et de fixer vos sourcils avec quelques accessoires et ingrédients que vous trouverez facilement dans votre salle de bain.

Il vous faut juste une brosse à dents propre et du savon.

Commencez par mettre du savon sur la brosse à dents. Vous devez ensuite en partant de la base vers le haut brosser chaque poil de vos sourcils.

Attendez que vos sourcils sèchent et vous verrez la différence. Vous aurez des sourcils bien arrangés et qui vous donneront un beau regard tout au long de la journée.

Prenez soin de vos sourcils avec le micro blading

Tout droit venu d’Asie, le micro blading est une technique qui permet de retoucher complètement la ligne des sourcils. Cette méthode permet de redessiner complètement la forme des sourcils et de donner un aspect souhaité. Pour ce faire, il vous sera injecté sous la peau des pigments.

Le micro blading ne peut se faire par soi-même à la maison. Elle requiert une certaine expérience et par sécurité, il faudrait vous rendre dans un institut spécialisé et formé dans cette technique.

La technique consiste à vous injecter des pigments à l’aide d’un stylo métallique assez petit et muni d’aiguilles très fines. Vous aurez donc droit à un effet naturel donnant l’impression que vous avez de véritables poils au niveau de vos sourcils.

Cette méthode est très bien adaptée aux personnes ayant des sourcils mal épilés ou des sourcils très fins.