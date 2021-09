Astuce beauté : voici les meilleurs moyens pour avoir de belles et douces lèvres !

Nous aimons tous avoir de belles lèvres. Elles appellent à la sensualité et donnent un côté plutôt glamour quand on y passe des gloss ou du rouge à lèvres. Pour s’assurer d’avoir des lèvres douces et belles, il faut avoir une certaine routine.

Voici quelques astuces pour vous permettre d’avoir de belles lèvres.

L’hydratation des lèvres : la base pour avoir de belles lèvres

Il n’y a pas de miracles. Soit, vous avez des lèvres naturellement douces et lèvres, soit vous en prenez soin en l’hydratant. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des baumes à lèvres que vous pouvez trouver en pharmacie. Vous pouvez aussi faire votre propre baume à lèvres fait maison à base de vaseline.

Ce baume à lèvre est très facile à faire. Il vous suffit de mélanger une demi-cuillère à soupe de miel et une demi-cuillère à soupe de vaseline. Versez le mélange dans une petite boite et vous avez votre baume à lèvres.

Il y a aussi d’autres moyens pour hydrater les lèvres :

L’aloé véra

L’huile d’avocat et l’avocat

L’aloé véra

L’aloé véra est un bon hydratant. Pour l’utiliser sur vos lèvres, il vous suffit de poser une tranche sur vos lèvres ou de mettre le gel directement sur vos lèvres en masques pendant 15 minutes et retirez le gel avec un coton doux.

L’huile d’avocat et l’avocat

Si vous recherchez un hydratant à portée de main, ne cherchez pas loin. En plus d’être un fruit gourmant, l’avocat viendra hydrater vos lèvres en douceur. Il vous suffit de mélanger une cuillère à café d’huile d’avocat et une cuillère à café d’avocat, faites bien le mélange et appliquer sur vos lèvres. Massez bien et laissez poser 5 minutes puis enlevez. Vous aurez des lèvres bien nourries.

Le gommage des lèvres

Le gommage des lèvres permet d’exfolier les lèvres et d’enlever les peaux mortes. Il y a différents moyens de faire un gommage des lèvres :

Gommage à la brosse à dents

L’huile de nigelle

Gommage à la brosse à dents

La brosse à dents va agir ici comme un gommant. Pour ne pas abîmer les lèvres fragiles, il est recommandé d’utiliser des brosses à poils fins et surtout d’y aller avec légèreté. Pour plus d’efficacité, vous pouvez faire ce gommage après avoir passé un peu d’huile végétale sur vos lèvres. De la nigelle par exemple.

L’huile de nigelle

L’huile de nigelle est excellente pour nourrir et exfolier les lèvres. Ne vous en privez pas.

Astuce contre les lèvres gercées

La banane est un fruit qui vous permettra de soulager vos lèvres gercées. Pour y arriver, il vous suffit d’écraser un bout de banane et de l’appliquer sur vos lèvres en cataplasme. Laissez poser quelques minutes et retirez avec un coton imbibé d’eau tiède. Répéter l’opération jusqu’à satisfaction.

View this post on Instagram A post shared by Yeka (@yeka_herbal_cosmetics)

Astuce pour repulper les lèvres

L’huile de ricin a beaucoup d’avantages et est utilisée pour fortifier les ongles, les cils, faire pousser les cheveux. Elle est également utilisée pour repulper les lèvres. Pour cela, appliquez un film d’huile de ricin sur vos lèvres.