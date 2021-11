Astuce beauté : voici les signes qui vous prouvent que vous devez changer de shampoing !

Savez-vous que vous ne devez pas vous laver les cheveux chaque jour ? De plus, le fait d’utiliser tous les jours le même shampoing peut avoir un impact négatif sur votre cuir chevelu, ce qui peut entrainer un dérèglement total de vos cheveux. Vous devez également être à l’écoute de vos cheveux pour savoir si votre shampoing actuel est toujours accepté par vos cheveux. Les astuces suivantes vous permettront de savoir, quand il est temps de changer votre shampoing.

Vos cheveux manquent de volume et de vitalité

Vos cheveux sont-ils ternes et manquent de volume ? Parfois ce problème peut être dû à un manque de magnésium et donc il est important de faire quelques analyses avant de tirer des conclusions hâtives. Toutefois, si le problème n’est pas médical, c’est qu’il est au niveau des produits utilisés sur les cheveux et notamment le shampoing.

Vous devez vous adapter à vos cheveux et surtout au gré des saisons. En hiver, les cheveux auront besoin d’un shampoing très nourrissant pour faire face aux températures très basses. Par contre, en été, les cheveux préfèrent une formule légère et douce. Pour savoir si c’est réellement le shampoing après vous être assuré que ce n’est pas un manque de magnésium, il suffit de faire attention à vos cheveux justes le lendemain de votre shampoing effectué. Si la sensation d’avoir des cheveux ternes sans volume persiste, c’est que la cause est bien votre shampoing et vous devez le changer au plus vite.

Vos cheveux graissent beaucoup plus vite

Avez-vous remarqué que juste quelques heures après avoir passé un bout de temps sous la douche à laver vos cheveux vous avez encore des démangeaisons ? Si c’est ainsi, n’allez pas chercher loin. C’est bien parce que votre cuir chevelu a tendance à graisser beaucoup plus vite. Ainsi, c’est qu’il y a un problème en vue. Le cuir chevelu ne devrait pas graisser aussi vite. C’est aussi le signe que votre shampoing habituel ou actuel n’est pas efficace ou ne l’est plus. Vous devez donc le changer.

Les mèches de vos cheveux sont plus cassantes et sèches

D’habitude, après avoir fait votre shampoing, vous retrouvez des cheveux doux, soyeux et brillants. Depuis un certain temps, après le shampoing, ils sont cassants, ternes et surtout ils sont de plus en plus secs. Les pointes se forment en frisottis et vous avez des cheveux difficiles à peigner. Ce sont de grands signes de vos cheveux pour vous dire à quel point ils ne sont plus en bonne santé.

Le shampoing que vous utilisez doit être changé rapidement pour redonner à vos cheveux toute leur gloire d’antan. Il serait beaucoup mieux si vous pouvez prendre un shampoing un peu plus doux, hydratant, et à base d’huile de coco ou de beurre de karité. Vous allez ainsi pouvoir nourrir vos cheveux pour qu’ils puissent reprendre leur apparence normale et vous rendre toujours aussi belle.