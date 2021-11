Astuce beauté : voici les soins maison que vous pouvez vous-même faire avez du beurre de karité !

La nature nous a tout offert pour que nous puissions prendre soin de nous. Il y a des ingrédients ne sont pas connus de tous, pour leur bienfait autant sur le corps que sur les cheveux. C’est le cas du beurre de karité. Il est riche en vitamine A, D, E et F. Il nourrit et protège la peau particulièrement la peau sèche ainsi que les cheveux. Voici quelques soins que vous pouvez préparer vous-même autant pour votre corps que pour vos cheveux.

View this post on Instagram A post shared by sheabutter (@hamamatafricanbeauty)

Masque pour cheveux abîmés au beurre de karité

Pour préparer ce masque, vous aurez besoin de faire fondre du beurre de karité. Ajoutez ensuite les huiles pour cheveux comme l’huile d’olive, l’huile de ricin, l’huile d’avocat, l’huile de coco. Laissez le mélange tiédir pendant quelques minutes. Pendant ce temps, humidifiez vos cheveux avant d’appliquer votre masque. Ceci permettra au masque de mieux pénétrer les cheveux.

Le mélange tiède, vous pouvez l’appliquer sur les cheveux depuis les racines jusqu’aux pointes, le cuir chevelu peut bénéficier de cette huile. Massez-vous donc le cuir chevelu du bout des doigts pour que la circulation sanguine puisse être stimulée. Si possible, gardez ce masque toute la nuit, sinon le garder pendant quelques heures ferait également l’affaire. Rincez-vous les cheveux à l’eau claire et abondamment puis passez à votre shampoing habituel. Vos cheveux seront nourris et brillants.

Beurre nourrissant pour peaux sèches au beurre de karité

Pour préparer votre beurre nourrissant, vous devez faire fondre votre beurre de karité au bain marie. Ajoutez par la suite de l’huile amande douce et pour parfumer votre beurre, une huile essentielle de votre choix. Pour la conservation, ajoutez quelques gouttes d’extraits de pépins de pamplemousse.

Mettez votre préparation au congélateur pour qu’elle devienne bien consistante. Passez-la sous une batteuse électrique pour qu’elle devienne crémeuse. Vous pouvez l’utiliser même quand vous avez la peau irritée après votre épilation.

Crème au beurre de karité pour les pieds asséchés

Avez-vous les pieds asséchés, vous n’avez pas le temps de faire des soins prolongés ? Vous avez la possibilité de retrouver des pieds doux en faisant une seule astuce de façon quotidienne.

Il vous suffit d’appliquer chaque soir au coucher du beurre de karité pur sur vos talons et toute la plante de votre pied puis recouvrez vos pieds d’un mouchoir ou de chaussettes en coton. Répétez cela pendant 3 nuits d’affilée ou plus jusqu’à ce que vous retrouviez la douceur de vos pieds.

View this post on Instagram A post shared by Alani Essentials (@alaniessentials)

Exfoliant pour les lèvres au beurre de karité

Les lèvres ont aussi besoin tout comme le corps d’être exfoliées. Pour ce faire, il vous faut mélanger quelques gouttes d’huile d’amande douce, une cuillère à soupe de beurre de karité et une cuillère à soupe de sucre. Prélevez une noisette de ce mélange avec votre doigt et appliquez-la sur vos lèvres et gommez-les délicatement en mouvement circulaire. Rincez ensuite avec de l’eau tiède pour vous débarrasser des peaux mortes.