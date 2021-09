Astuce beauté : vous serez subjugué par cette astuce beauté qui va à l’encontre de l’ordre établi !

Souhaitez-vous avoir une peau sublime et rayonne en toute circonstance ? Rêvez-vous d’un visage bien lisse ? En avez-vous marre des astuces trop compliquées des professionnels ? Il y a une astuce de routine très simple pour vous. Plus donc de tracasserie ! Nous vous ferons découvrir cette astuce hors pair pour votre plus grand bonheur.

La routine make-up inversée, nouvelle astuce tendance

C’est une astuce qui vous permet d’afficher un teint uniforme et bluffant. Facile à réaliser, il est accessible à tous. Ainsi, la première étape consiste à hydrater le visage avec une crème de jour. Tout en appliquant délicatement une poudre libre au pinceau.

Ensuite, vous devez vaporiser un spray fixateur de maquillage. Et ce, en veillant à déposer sur le visage, une noisette de base de teint. Enfin, pour achever votre astuce make-up, vous appliquez tout doucement de manière uniforme votre fond de teint à l’éponge ou bien même au pinceau. Meilleur comme astuce pour une beauté sans pareille mesure.

Cette astuce, qui est actuellement en vogue sur les réseaux sociaux, en occurrence TikTok permet de flouter de manière significative les pores de la peau. Tout en arborant un teint purement lisse, uniforme, et même mythifié. Idéal pour maintenir votre maquillage 24 h sur 24 h. N’est-ce pas extraordinaire ça ? Testez et vous serez éblouis !

Autre routine make-up pour une beauté unique

Les bons gestes pour faire pétiller votre saison sont multiples. Fini donc avec les teintes ternes, les regards cernés et bien d’autres. Avez-vous finalement réussir à essayer l’astuce de la routine inversée ? Laissons place maintenant à d’autres astuces quotidiennes.

Favoriser un maquillage totalement lumineux

Optez pour un fond de teint fluide et souple boosté en pigments réflecteurs de lumière. Ça va permettre de corriger, unifier et estomper les petits défauts par effet d’optique. Très adapté pour une mine éclatante du matin au soir.

Ne prenez pas de préférence les couleurs trop foncées. Évitez aussi les correcteurs trop riches qui manquent totalement de discrétion. Si vous souhaitez encore plus de luminosité, pas d’inquiétude ! Les enlumineurs rosés conviennent parfaitement au teint de votre visage. Vous avez là de quoi parfait votre visage et vous assurer beauté hors du commun.

Favoriser un regard foudroyant

Pour le faire, vous devez commencer à défatiguer le contour de l’œil. Faites-le à l’aide d’un soin lissant et hydratant qui draine les poches. Et redensifie la peau en luttant efficacement contre les scènes.

Vous pouvez appliquer par la suite une nuance d’anticernes légèrement rosée pour neutraliser le bleu du cerne. Tâchez de le poser par tapotements depuis le coin interne tout en remontant vers la pommette.

Si vous voulez encore une astuce plus avancée, vous n’aurez qu’à lisser un soupçon d’anticernes sur l’arcade. De même qu’au coin interne de l’œil pour illuminer le regard. Il ne faudrait absolument pas s’en passer.

Très favorable pour demeurer toujours rayonne et belle. La peau du visage se tonifie. Merveilleux pour cette astuce !