Astuce bien-être : comment éviter que vos chaussures ne sentent mauvais ?

La transpiration due à la chaleur développe des bactéries dans les chaussures. Voulez-vous pouvoir sortir vos pieds de vos chaussures de temps en temps sans alerter votre entourage de votre présence ? Il y a des solutions assez simples pour vous éviter d’en arriver là. Nous vous en disons plus.

Aérez vos chaussures

Dès que vous rentrez chez vous le soir, commencez par enlever en premier vos chaussures pour laisser vos pieds respirer. Et si vous avez une petite terrasse, posez-les une à deux heures sur la terrasse pour qu’ils puissent prendre une bonne dose d’air frais. Si vous n’avez pas de terrasse, le rebord d’une fenêtre ferait tout à fait l’affaire.

Changez de chaussures

Vous aimez porter cette chaussure, car elle est confortable et qu’elle est votre préférée. Ce n’est tout de même pas une raison pour la porter tous les jours sans penser à alterner avec d’autres chaussures. Non seulement, vous accélérez le processus de vieillissement de cette chaussure, mais vous accélérez également la prolifération des bactéries et par conséquent l’apparition des odeurs.

Ne portez jamais vos baskets sans vos chaussettes

Ce n’est pas qu’en hiver que vous devez porter vos baskets avec des chaussettes ou des semelles. Si vous avez envie de porter des baskets toutes les saisons, vous devez apprendre à toujours porter des chaussettes et aussi à mettre des semelles dans vos chaussures. Les chaussettes vont absorber la transpiration de vos pieds et ainsi limiter la prolifération des odeurs. Pensez également à laver régulièrement ces derniers pour qu’ils ne sentent pas également dans vos chaussures.

Utilisez du bicarbonate de soude

Le bicarbonate de soude lutte contre les mauvaises odeurs. Il est donc très efficace pour lutter contre ceux des chaussures. Pour ce faire, il vous suffit de saupoudrer une cuillère à soupe de bicarbonate de soude sur la semelle de vos chaussures et de le laisser agir toute la nuit. Il va absorber le trop-plein d’humidité et éliminer ainsi les mauvaises odeurs.

Utilisez du talc pour bébé

Le talc pour bébé vous aidera à moins transpirer des pieds. Il joue également le rôle d’anti transpirant. Ainsi, il vous suffit de saupoudrer un peu dans vos chaussures, ou tout simplement d’en saupoudrer directement sur vos pieds avant de porter vos chaussures.

Le talc pour bébé dans la chaussure forme une fine couche qui fait écran et limite la transpiration.

Utilisez des plantes

Il existe une simple solution pour éviter que vos chaussures sentent. Il s’agit d’utiliser un certain type de bouquet composé de la sauge, du thé et de la lavande. Il vous suffit de glisser votre bouquet dans vos chaussures et de le laisser diffuser son odeur dans vos chaussures.

Prenez soin de vos pieds

Tout le monde a l’habitude de passer outre l’étape du séchage des orteils. De plus, on ne prend pas le temps de sécher l’espacement entre les orteils. Résultat, une fois dans des chaussures, en plus de l’action de la chaleur, les bactéries prolifèrent vite et favorise les mauvaises odeurs.