Astuce bien-être : Les livres de développement personnel à lire pour retrouver une confiance en soi !

Avez-vous perdu confiance en vous car vous n’arrivez plus à surmonter vos émotions ? N’arrivez-vous plus à maitriser certains traits de votre personnalité et cela vous pose un réel problème ? Si vous avez envie de vous retrouver, pour ces cas il est préférable de lire des livres. Pas n’importe quel livre, des livres de développement personnel. Il en existe tellement sur le marché qu’on ne sait réellement pas lesquels lire. Nous avons fait le tri pour vous.

« Tu vas tout dé-chi-rer » de Jen Sincero

Si vous êtes à la recherche d’un livre pour retrouver de l’énergie positive et pour booster votre confiance en vous, l’ouvrage « Tu vas tout dé-chi-rer » de l’auteur Jen Sincero évoque avec humour et sans détour des exercices simples et des réflexions pour que vous vous réalisez pleinement.

Dans cet ouvrage, vous avez tout ce qu’il faut pour ne pas douter de vos capacités à aller de l’avant et de vos qualités. Vous trouverez cet ouvrage en version audio, en version format de poche et en version format kindle.

« Le pouvoir de la confiance en soi » de Brian Tracy

Vous voulez être une personne d’action, vous voulez arrêter de vous morfondre ? Liez le livre de Brian Tracy intitulé « Le pouvoir de la confiance en soi ». Grâce à cet ouvrage, vous allez arriver à changer votre façon de voir les choses et surmonter par la même occasion les obstacles de la vie et ainsi gravir les sommets. Ce qui plait dans cet ouvrage c’est sa capacité à arriver à programmer le subconscient du lecteur pour agir positivement face aux difficultés.

« Osez l’optimisme » de Catherine Testa

Ce livre de Catherine Testa intitulée « Osez l’optimisme » est ponctué d’exemples concrets et de mantras positifs qui vont vous faire surmonter vos appréhensions, votre manque de confiance en vous et vos peurs.

Dans la première page du livre, l’auteure liste des définitions du terme optimisme. Dans la suite du livre, elle dit : « qu’être optimiste est un choix militant, car il s’agit d’un contrat signé avec soi-même pour chasser les mauvaises habitudes. Résultat ? Vous arrivez à vous focaliser sur tout ce qui est bien dans votre vie. »

« Comme par magie » Élisabeth Gilbert

Le livre d’Élizabeth Gilbert « Comme par magie » vous explique les méthodes efficaces pour vous permettre de saisir les choses que vous aimez, ceci sans avoir peur des obstacles. Dans ce livre, elle encourage le lecteur et lui donne bon nombre de techniques basiques pour réussir à accomplir ce qu’il entreprend.

Selon l’auteur : « les six forces permettant aux êtres humains de libérer leur créativité sont la divinité, la confiance, la persistance, la permission, l’enchantement et le courage. » Il existe encore une pléthore de livres de développement personnel que vous pouvez lire et vous retrouver. Reprendre confiance en vous et marcher vers votre gloire en regardant droit devant vous et en étant focus sur vos objectifs.