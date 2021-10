Astuce bien-être : quelles huiles essentielles utiliser pour quels types de cheveux et pour quels maux liés aux cheveux ?

Avez-vous des problèmes avec vos cheveux, et recherchez-vous des produits qui pourront vous aider sans pour autant agresser vos cheveux. Pourquoi ne pas essayer les huiles essentielles ? Ils permettent d’assainir le cuir chevelu et de leur donner de la brillance. Cependant, vous devez savoir qu’elle huile utiliser et pourquoi l’utiliser. Nous vous disons tout.

Huiles essentielles à utiliser pour les cheveux secs

Les cheveux secs sont une réaction à un trouble de la régulation du sébum sur le cuir chevelu. Ici, les huiles essentielles à utiliser viendront rééquilibrer tout cela. Les huiles essentielles à utiliser ici sont les Ylang-Ylang-Ylang Cananga odorota et l’huile essentielle de Rosmarinus officinalis.

Vous pouvez les incorporer dans un shampoing pour plus d’efficacité. Pour ce faire, il vous suffit de prendre 200 ml d’un shampoing neutre puis d’y ajouter 30 gouttes de chaque huile essentielle. Agitez bien et utilisez le shampoing normalement sur vos cheveux.

Au moment de l’application, mettez une dose de shampoing dans le creux de votre main puis ajoutez un filet d’huile d’avocat pour nourrir votre fibre capillaire en profondeur. En hiver, cette huile protège vos cheveux et en été, elle les protège du soleil. Après avoir fait votre shampoing, laissez-le poser pendant 5 minutes avant de rincer.

Huiles essentielles à utiliser pour les cheveux gras

Les cheveux gras et les cheveux secs ont le même problème lié à la production et la régulation du sébum. Tout comme les cheveux secs, il faut utiliser les huiles essentielles d’Ylang-Ylang-Ylang Cananga odorota et l’huile essentielle de Rosmarinus officinalis auxquelles on va ajouter l’huile essentielle Orange douce Citrus sinensis. Pour l’utiliser, vous aurez à ajouter 30 gouttes de chacune de ses huiles dans un shampoing neutre que vous allez bien mélanger, et l’utiliser normalement. Laissez poser 5 minutes puis rincez.

Huiles essentielles à utiliser contre la chute des cheveux

Dans ce genre de cas, les huiles essentielles à utiliser doivent avoir une action tonifiante, fortifiante, qui nourrit les cheveux, qui active la micro circulation du cuir chevelu et qui stimule la pousse. C’est le cas des huiles essentielles de pamplemousse Citrus Paradisii, du Cèdre de l’atlas Cedrus atlantica et du Nard de l’Himalaya.

A ces huiles vous pouvez ajouter de l’huile végétale de bourrache et de l’huile végétale de ricin. L’application se fait en mélangeant 30 gouttes de chaque huile essentielle et 49 ml d’huile végétale de bourrache et 48 ml d’huile végétale de ricin. Mélangez bien puis appliquez sur le cuir chevelu et massez bien. Laissez poser pendant 30minutes à 1heure et faites un shampoing.

Huiles essentielles à utiliser pour favoriser la pousse des cheveux

Pour accélérer la pousse des cheveux, vous aurez besoin de 3 huiles essentielles qui viendront stimuler la pousse des cheveux, l’huile essentielle de nard de l’Hymalaya, l’huile essentielle du Cyprès de Provence et l’huile essentielle d’Ylang-Ylang. Vous utiliserez également l’huile de ricin qui a une action fortifiante sur les cheveux et les embellit.

Pour ce qui est de l’application, il suffit de mélanger 30 gouttes de chacune des huiles essentielles à 10 ml d’huile de ricin. Appliquez le mélange sur votre cuir chevelu puis de la racine aux pointes. Laissez poser au moins 30 minutes ou 1 heure puis faites un shampoing.