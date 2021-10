Astuce bien-être : Quelques astuces pour prendre bien soin de ses pieds !

Ne prenez pas comme prétexte la fin de l’été pour ne plus prendre soin de vos pieds. Pour votre santé et même pour pouvoir porter certaines chaussures et afficher vos pieds, vous devez avoir de beaux pieds. Etes-vous à court d’idées, ou ne savez-vous pas comment vous y prendre ? Nous vous y aidons en parcourant tous les points sensibles pour prendre bien soin de vos pieds.

Ayez une hygiène irréprochable

L’hygiène des pieds passe par leur nettoyage. Pour ce faire, vous devez laver soigneusement vos pieds. Vous devez souvent faire de la pédicure pour enlever les peaux mortes. Vous devez également passer des huiles ou des crèmes de pieds pour garder les pieds beaux et doux.

Les bains prolongés ne sont pas efficaces, et vous devez très bien sécher vos pieds et surtout entre les orteils. Cette hygiène vous permet d’éviter l’apparition de verrues et même l’apparition de beaucoup de maladies des pieds.

Massez-vous souvent les pieds

Vous masser les pieds permet d’avoir des pieds en bonne santé. Si vous avez la possibilité de faire ce massage chaque matin et chaque soir, faites-le. Utilisez des crèmes et gommez-vous les pieds pour un massage encore plus relaxant.

Portez des chaussures bien adaptées

Le pied est composé de plus de 30 articulations, de 28 os, de nombreux ligaments, vaisseaux sanguins et nerfs. Ils sont très souvent enfermés dans des chaussures. Il est conseillé de porter des chaussures qui respectent l’anatomie du pied surtout pour les enfants. Ces chaussures doivent assurer un bon maintien surtout au niveau de l’arrière du pied.

Vous devez également faire attention aux piqûres d’assemblage et aux coutures intérieures des chaussures qui sont souvent trop saillantes. Ces coutures et piqûres mal faites pourraient blesser le pied.

La transpiration dans les chaussures crée un environnement humide et est l’une des principales causes d’apparitions des mycoses et des verrues. Pour éviter cela, il est conseillé de ne pas porter des chaussures fermées en plastiques.

Les callosités au niveau du talon sont dues à la mauvaise répartition du poids du corps sur les pieds donc avis aux amatrices de talons.

Privilégiez l’hydratation

Pour avoir de jolis pieds, vous devez régulièrement renouveler ces deux soins indispensables. Il s’agit du gommage et de l’hydratation. Le gommage se fait sur des pieds propres et humides. Vous devez insister sur les callosités surtout au niveau des talons.

Dès que vous avez fini le gommage, pensez à vous hydrater les pieds avec une crème hydratante pour pieds.

Ayez le réflexe d’aller consulter le podologue quand il faut

Pensez à aller voir un podologue dès que vous avez certains maux comme les verrues plantaires, des maux aux pieds, des cors, des ongles incarnés, etc. Aller consulter c’est éviter d’avoir des complications graves surtout pour les personnes souffrant de diabète, d’arthrose ou même les personnes âgées.

Il est conseillé d’aller voir un podologue au moins une fois en une année surtout les enfants ou les sportifs.