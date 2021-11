Astuce bien-être : quels sont les bienfaits d’un bain de pieds au vinaigre ?

Vous avez des problèmes bénins aux pieds, vous recherchez un moyen simple et efficace pour vous en débarrasser. Entre la transpiration, l’eczéma et les crevasses, ce sont bien de maux dont vous pouvez souffrir si vous ne prenez pas bien soin de vos pieds. Il y a parmi toutes les astuces pour prendre soin des pieds celui au vinaigre. Quels sont les bienfaits qu’offre un bain de pieds ?

Le bain de pieds au vinaigre élimine l’odeur de sueur des pieds

L’odeur caractéristique des pieds moites est causée par l’action combinée des bactéries et de la transpiration sur les pieds et dans les chaussures. Le vinaigre étant déjà connu pour son efficacité contre les champignons et les bactéries. Pour donc vous débarrasser des odeurs dégagées par vos pieds, faites souvent un bain de pieds de vinaigre. N’oubliez tout de même pas de bien rincer vos pieds après avoir terminé votre bain.

Le bain de pieds une vraie aide pour les pieds et talons secs ainsi que les crevasses

Vous avez les pieds secs, fissurés ce qui ne vous donne pas des sensations vraiment agréables. En plus, ils sont douloureux et insupportables. Si vous voulez pouvoir en venir à bout, vous pouvez utiliser du vinaigre. En effet, l’acide contenu dans le vinaigre agit comme un hydratant et est très efficace pour les pieds secs. Pour parvenir à retrouver des pieds en bonne santé, doux au toucher, et lisse, il vous suffit de faire un bain de pieds au vinaigre.

Le bain de pieds au vinaigre soulage les pieds fatigués

Vous êtes restés debout longtemps au cours de la journée, ou vous avez beaucoup marché et vous avez mal aux pieds et vous les sentez douloureux. Pour vous débarrasser de ces maux, il vous suffit de faire un bain de pieds. Dans ce genre de cas, un bain de pieds au vinaigre serait beaucoup plus bénéfique.

Le bain de pieds au vinaigre soigne les pieds d’athlète

Le vinaigre est un ingrédient adapté pour vous aider à traiter vos pieds d’athlète. Il vous suffit d’en ajouter un peu à votre bain de pieds pour qu’il diminue considérablement les symptômes des pieds d’athlète et en finisse complètement en faisant des bains de pieds réguliers.

Le bain de pieds au vinaigre traite des mycoses des ongles

Le vinaigre est très efficace pour traiter les mycoses des ongles des pieds. Pour avoir un bon résultat, il est conseillé de faire le bain de pieds au vinaigre deux fois par jour. Ainsi, l’acidité du vinaigre viendra rétablir l’équilibre du pH des ongles et traiter ainsi les symptômes qui sont provoqués par les mycoses.

Réalisation d’un bain de pieds au vinaigre

Des bains de pieds il en existe de toute sorte. Nous vous proposons un exemple de bain de pieds au vinaigre que vous pouvez réaliser chez vous facilement. Dans un seau, ou dans une bassine, versez un grand verre de vinaigre et deux grands verres d’eau chaude. Faites cette opération jusqu’à ce que vous remplissiez le seau ou la bassine choisie.

Remplissez bien le récipient de sorte que vos pieds puissent être noyés. Laissez vos pieds trempés dans cette solution de 10 à 20 minutes puis retirez-les et faites-les sécher.