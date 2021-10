Astuce bien-être : Soin des pieds, comment gérer soi-même ses pieds !

Ils constituent des éléments clés de notre mobilité. Pourtant, la santé et l’entretien de nos pieds ne représentent pas toujours la première de nos priorités. Le plus souvent, on s’imagine que prendre soin ces parties de notre corps nécessite forcément un passage chez l’esthéticien. Une conception qui ne sera plus désormais la vôtre après la découverte de certaines astuces simples et réalisables à moindre coût pour accorder une bonne hygiène à tous les aspects de vos pieds.

Utilisez quelques ingrédients de la cuisine pour donner de la douceur et de l’éclat à la peau de vos pieds

Un bon entretien de vos pieds ne nécessite pas forcément de vous encombrer d’un tas de produits cosmétiques. Pour des recettes de grand-mère comme celle qui vous sera recommandée ici, il vous suffira juste de tirer un autre avantage de vos produits de la maison tels que de l’huile d’olive, du sel, du sucre ou encore du citron.

Dans un premier temps, votre action consistera à mélanger le sucre et le sel dans l’huile d’olive afin d’obtenir un liquide aux vertus assouplissantes. Ce liquide servira donc de lotion dont la peau de vos pieds devra être imbibée afin qu’elle soit plus douce et lisse. Pour la réussite de cette opération, vous devrez veiller à appliquer pendant un long moment cette substance sur toute la partie fine de votre peau. Une fois l’aspect souhaité atteint, vous devrez patienter quelques minutes avant le début de la seconde étape.

Dans un second temps, vous aurez à compléter cette recette avec cette fois ci du jus extrait du citron qui permet de rafraîchir vos pieds et de leur apporter de la brillance.

Une recette à base d’huiles essentielles pour une meilleure protection et une meilleure cicatrisation à vos pieds

Vous l’ignoriez peut-être mais l’emploi d’huiles essentielles est bénéfique à plus d’un titre pour la santé et la régénération rapide des parties épidermiques de la peau des pieds suite à des lésions par exemple.

Pour ce qui est de la santé des pieds en premier lieu, l’huile essentielle à base de tea tree offre une protection efficace contre les bactéries. L’huile essentielle faite de menthe poivrée quant à elle assure d’autres fonctions toutes aussi importantes. Il s’agit notamment de soulager les zones musculaires des pieds quotidiennement sollicités ou encore de favoriser un meilleur approvisionnement sanguin de cette zone du corps.

En second lieu, pour ce qui est de la capacité de régénération en cas de blessures aux pieds, elle est assurée par l’huile essentielle de lavande fine.

Faites usage de sel et de sucre cristallisé pour réussir à prendre soin des parties sèches et épaisses de votre pied

Ce type d’entretien prend essentiellement en compte les parties des pieds telles que le talon, les orteils ou encore la partie sèche en dessous des pieds. Le sel est la plupart du temps plus efficace au niveau du lisage du talon. Pour cela, il faut utiliser du sel aux grains fins. Les cristaux de sucre quant à eux ne doivent pas fondre afin d’avoir un meilleur effet sur l’assouplissement des cuticules des orteils et le bas des pieds.