Astuce bien-être : voici les différents moyens pour avoir un sommeil réparateur !

Ne pas bien dormir, ne pas avoir un bon sommeil réparateur peut avoir de réelles conséquences sur notre organisme, sur notre santé mentale. Il y a cependant divers moyens pour parvenir à avoir un bon sommeil réparateur. Nous vous en disons plus.

Couchez-vous à une heure fixe

Si vous prenez l’habitude de vous coucher à une heure fixe, vous allez réguler les hormones du sommeil ce qui vous permettrait de dormir plus facilement les soirs. Car, votre organisme anticipera et va programmer tous les mécanismes qui vous permettront de vous endormir rapidement et profondément.

Dormez avant minuit

Le sommeil comprend des phases. Il y a des cycles courts auxquels succèdent le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Ces différents cycles ont des durées qui diffèrent. Par exemple, entre 3 heures et 4 heures, le sommeil profond est beaucoup plus intense. Dans la seconde moitié de la nuit, c’est le sommeil léger et le reste c’est le sommeil paradoxal.

Le sommeil profond étant récupérateur, en vous couchant avant minuit, vous pourrez augmenter le nombre d’heures du sommeil profond et ainsi bien récupérer pour une bonne journée le lendemain.

Bannissez les écrans après 8 heures du soir

Il serait beaucoup plus facile pour vous de trouver le sommeil si vous arrivez à mettre de côté tout type d’écran après 20heures. En effet, si vous continuez à regarder sur les écrans, la lumière bleue émise par ces écrans qui s’apparente à la lumière du jour, donne des signaux erronés au cerveau qui agit comme s’il faisait encore jour. Et donc, éteignez tout, prenez une tisane apaisante, lisez, prenez du temps pour vous en faisant des soins du visage et couchez-vous tôt.

Faites une activité intellectuelle ou physique au cours de la journée

Fatiguez-vous abondamment pour pouvoir vite et bien vous endormir. Faire une activité intellectuelle intense ou une activité physique favorise la libération d’endorphine qui s’apparente à la morphine produite par l’organisme même.

Évitez-les excitants la nuit

Vitamine C, cigarettes, café, sodas à la caféine, thé, etc, ce sont des excitants qui rendent le sommeil difficile. Certaines personnes préfèrent dans ces cas se tourner vers l’alcool. Bien vrai qu’elle provoque un endormissement rapide, cependant, il réduit le sommeil paradoxal et perturbe également le cycle naturel du sommeil.

Dînez léger

Manger lourd rend la digestion difficile. Une digestion difficile ne favorise pas un bon sommeil. Pour ce faire, préférez manger des crudités, des poissons, des pâtes, des légumes et des produits laitiers. Par contre, évitez les plats épicés et la viande rouge.

Ayez une bonne literie

Un bon sommeil passe par une bonne literie. Un matelas déformé ou qui fait du bruit à chaque mouvement ne pourrait laisser place à un sommeil réparateur. N’oubliez pas qu’un matelas se change tous les 10 ans.

Aérez votre chambre

Vos cellules ont besoin d’oxygène pour fonctionner normalement et en tout temps. Vous devez donc aérer votre chambre pour chasser le gaz carbonique de la nuit et laisser entrer de l’air frais et oxygéné.