Astuce bricolage : les astuces pour réparer une fuite d’eau de robinet chez vous !

Avez-vous un léger problème de plomberie, une fuite d’eau du robinet ? Vous pensez devoir appeler le plombier pour le réparer, car à la longue la facture d’eau risque d’être salée. Et si vous essayez vous-même d’arranger cela avant de faire appel à un plombier si le problème persistait ? Voici des astuces.

De quoi avez-vous besoin pour la réparation d’un robinet qui goutte ?

Pour réparer un robinet qui goutte par vous-même, vous aurez besoin de :

Deux joints de clapet. Il s’agit ici de joints d’étanchéité en caoutchouc ;

Une clé plate de 10, 12, 14 ou tout simplement une clé à molette ;

Un chiffon ;

Un tournevis cruciforme et plat ;

Un mètre ruban ou un pied à coulisse pour mesurer le diamètre du clapet.

Les différentes étapes pour la réparation d’un robinet qui goutte

Pour vous-même réparer votre robinet qui fuite, vous le ferez en 6 étapes que voici :

1ère étape : Commencez par couper l’arrivée d’eau

Avant de commencer quoi que ce soit comme réparation, vous devez commencer par couper l’arrivée d’eau en général. Pour localiser l’endroit où il se trouve, il vous suffit de suivre le cheminement de la tuyauterie.

2ème étape : Videz le circuit d’eau

Ouvrez les deux poignées du robinet mélangeur que vous voulez réparer et videz l’eau restant dans le circuit des canalisations. En quelques secondes, l’eau se serait complètement vidée et vous pourrez procéder à votre réparation.

3ème étape : Enlevez les poignées du mélangeur

Un robinet qui fuite est très souvent causé par des joints qui sont usagés. Pour donc accéder à ces joints et les changer, il vous faut commencer par enlever les poignées. Pour un travail impeccable, il est préférable que, vous procédiez par chaque poignée.

Pour ce faire, vous devez enlever la pastille qui sert à masquer la vis de fixation qui se situe à l’intérieur de la poignée. Munissez-vous d’un tournevis plat très fin. Sur certains modèles de robinet, la pastille se présente sous la couleur bleue ou rouge en fonction de la température de l’eau qui passe par là. Dévissez donc la poignée, puis retirez-la en tirant doucement dessus tout en la retenant dans son axe.

4ème étape : Retirez la tête du robinet

Vous allez maintenant dévisser l’écrou de la tête de votre robinet en vous servant d’une pince multiprise ou d’une clé plate. Enduisez l’écrou d’un produit dégrippant dans le cas où il est trop serré ou si vous n’arrivez pas à le faire tourner. Enlevez la tête du robinet en commençant avec un tournis cruciforme ou plat puis continuez à la main sans trop forcer. Nettoyez la tête avec une brosse souple et un chiffon.

5ème étape : Enlevez le joint de clapet détérioré

L’étanchéité de la jonction entre le corps du robinet et les poignées est assurée par le joint de clapet. Enlevez-le délicatement en vous servant d’un tournevis.

6ème étape : Faites remplacer le joint et replacez les poignées

Enfin, mettez le nouveau joint dans sa capsule et replacez la tête du robinet normalement. Resserrez l’écrou à l’aide d’une clé à molette, remettez les poignées sans oublier les petits caches et leurs vis. Vérifiez si le travail a été bien abattu et qu’il n’y a plus de fuite.