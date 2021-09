Astuce bureau : voici les logiciels qui vous faciliteront la vie au travail !

Au bureau, êtes-vous au cœur de certaines tâches chronophages, bien que nécessaires ? Êtes-vous accablés par plusieurs missions de front ? Recherchez-vous de nouveaux outils qui vous feront gagner du temps au quotidien ? Voici les meilleurs logiciels qui auront un impact décisif sur votre productivité. Ils vous faciliteront radicalement la vie au travail.

1 – Talkspirit, idéal pour simplifier votre quotidien

Désirez-vous probablement avoir un logiciel collaboratif tout-en-un ? Pourquoi ne pas opter tout simplement pour Talkspirit ? Ce logiciel en plus d’être 100 % made in France, vous évite de jongler entre différentes applications pour gérer vos projets, permet d’envoyer un message à un collègue. Ou encore, il vous donne la possibilité de diffuser une information importante, vous réunir en visioconférence, organiser une formation interne en live.

C’est le meilleur choix pour vous favoriser une meilleure expérience de travail et une nette amélioration de votre productivité. Très simple d’utilisation, vous pouvez vous en servir librement sur votre téléphone mobile ou sur votre ordinateur.

2 – PayFit, un logiciel de référence

C’est un logiciel spécialisé dans la gestion de paie, des absences, des notes de frais, du suivi du temps de travail. Elle vous permet de vous préparer à l’arrivée de nouveaux collaborateurs. Il est conçu particulièrement pour le domaine des ressources humaines. Il n’y a rien de plus simple pour vous faciliter davantage la tâche !

En outre, PayFit offre la possibilité à chaque collaborateur d’avoir son propre espace. Ce qui lui permettra d’avoir accès à toutes les informations qui lui sont essentielles. En occurrence le bulletin de paie, l’organigramme et l’annuaire des employés.

Très facile d’utilisation, ce logiciel vous permet de répondre à toutes vos problématiques de manière simplifiée. Quoi de mieux pour privilégier également l’interaction avec vos employés !

3 – Zoom, un logiciel très efficace

Avec ce logiciel, vous pouvez organiser efficacement des visioconférences et des réunions en ligne. Il intègre aussi un tchat très actif.

Zoom permet de rendre vos échanges beaucoup plus flexibles et plus efficaces. Très recommandé pour réduire le nombre de réunions quotidiennes. Ce qui vous permet de gagner encore plus de temps.

4 – WordPress, un logiciel de référence pour créer un bon site web

Pas besoin de savoir coder, pour utiliser un tel logiciel. C’est un CMS (content management System) qui vous permettra de créer et d’administrer votre site en toute autonomie. Il vous offre de nombreux thèmes gratuits ou payants. Idéal pour trouver le design qui correspond parfaitement à votre marque.

Hormis cela, vous avez aussi la possibilité d’ajouter de nombreuses fonctionnalités. En occurrence Yoast pour la maitrise du SEO ou WooCommerce pour l’e-commerce. Cet outil est testé et approuvé pour 30 % de sites internet dans le monde.

5 – AText, le coup d’accélérateur qui vous facilitera la vie

C’est un logiciel qui va vous rendre de fiers services si vous travaillez sur Mac. Avec un outil très accessible comme celui-ci, vous n’avez plus à taper les mêmes informations dans vos mails. Que ce soit pour inclure un nom, une URL, une image, une adresse postale ou bien même une formule de politesse. Ça dépendra tout naturellement des raccourcis que vous aurez choisis.

Ce logiciel est une pure merveille. Idéal pour gagner plus de temps et pour vous rendre la vie plus facile.