Astuce cheveux : Cheveux fins, le masque à la bière idéale pour cheveux fins et secs cassants !

Les cheveux fins sont souvent très secs et sont difficiles à peigner. En plus, ils présentent des frisottis qui rendent la coiffure difficile. Avez-vous essayé beaucoup d’astuce pour arriver à non seulement épaissir un peu plus vos cheveux, mais aussi les adoucir sans succès ? Nous vous conseillons d’essayer l’un de ces masques que nous vous proposons.

Masque au miel et à la bière

Pour appliquer le masque au miel et à la bière, vous devez prendre un demi-verre de miel, et un demi-verre de bière. Mélangez bien et versez le liquide obtenu dans un vaporisateur. Appliquez ce mélange sur les longueurs tout en insistant sur les pointes et les longueurs mèche par mèche. Laissez le mélange sur les cheveux pendant 20 minutes puis faites un shampoing neutre.

Le miel a des propriétés antibactériennes qui aident à rendre les cheveux sains et propres. La bière est riche en protéines, vitamines B, acides-aminés, magnésium, phosphore, fer et le cuivre qui est un bon allié des cheveux.

Le houblon et le malt que contient la bière ont de véritables avantages sur les cheveux. Ils permettent de réparer les cheveux et de les rendre volumineux. Le maltose et le saccharose que contient la bière donnent de l’éclat aux cheveux.

Masque au lait et à la bière

En ce qui concerne le masque au lait et à la bière, il s’agit du même procédé que le miel et la bière. Il n’y a aucune preuve réelle scientifique du lait sur les cheveux. Toutefois, il existe des preuves grâce à des anecdotes qui viennent par ci et par là qui suggèrent que l’utilisation du lait et de la bière sur les cheveux, permet de réduire les frisottis et les pointes fourchues.

Le rinçage des cheveux à la bière

Le rinçage des cheveux à la bière se fait comme suit : dans une tasse, versez de la bière brune à moitié de la tasse puis ajoutez-y une cuillère à café d’huile d’olive. Après avoir soigneusement lavé vos cheveux avec un shampoing doux, appliquez le mélange sur vos cheveux sur vos pointes et même sur vos racines. Laissez poser le mélange sur vos cheveux pendant 10 minutes puis rincez vos cheveux avec de l’eau froide.

Rincer les cheveux avec de la bière permet de donner de la brillance aux cheveux et de les revitaliser. En l’appliquant comme un après-shampoing après y avoir ajouté de l’huile d’olive, il permet de rendre doux et lisses les cheveux et de réduire les frisottis. De plus, il permet de sceller l’humidité dans les mèches des cheveux, ce qui donne à ces derniers un aspect brillant. Aussi, rincer les cheveux avec de la bière donne du volume aux cheveux.

La bière s’applique sur les cheveux après l’avoir laissé se dégazer entièrement. Vous devez donc le verser, le laisser reposer pour que le dioxyde de carbone puisse s’en échapper. Ce dernier dans le cuir chevelu pourrait entraver son nettoyage. L’alcool pourrait aussi dessécher les cheveux. Il est alors conseillé de faire bouillir la bière pour que l’alcool s’évapore.