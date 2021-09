Astuce Cocktail : voici la meilleure astuce pour avoir un cocktail avec des glaçons transparents comme du verre !

Après une bonne journée de travail ou à l’occasion d’un moment de détente, il n’y a parfois rien de mieux que de se préparer un bon cocktail revigorant. Accompagnés de glaçons, ce mélange de fruits et de boissons est susceptible de vous apporter encore plus de fraîcheur et de saveur.

Pour obtenir un résultat final des plus esthétiques, les cocktails ne peuvent être accompagnés par n’importe quel morceau de glace. Découvrez donc comment rendre transparents vos petits blocs de fraîcheur dans votre cocktail.

La phase préliminaire : le stockage de l’eau à congeler dans un récipient convenable

La plupart du temps, si vous peinez à obtenir au final des glaçons bien durs et transparents, c’est certainement parce que vous commettez une première grave erreur. Celle de mettre l’eau à insérer dans le congélateur dans le mauvais contenant. C’est notamment le cas lorsque vous mettez votre eau à faire congeler dans un sachet ou dans une carafe.

En effet, ces récipients compromettent dès le départ vos chances d’obtenir à l’arrivée de bons morceaux de glaçons en raison de la structure qu’ils font prendre à l’eau après congélation. C’est pour cela qu’il vous est recommandé d’opter pour des contenants comme la glacière afin d’y stocker l’eau pendant 18 à 24 heures.

D’une part, la glacière permet d’obtenir après congélation un bloc de glace très résistant et limpide. De plus, en raison de sa surface creuse et large, il est plus facile d’obtenir un bloc de glace compact qui sera par la suite plus facile à découper.

La phase du retrait du bloc de glace

Une chose est de réussir à obtenir une surface d’eau bien congelée, mais une chose est de savoir comment la séparer de son récipient d’origine. C’est une étape qui nécessite maîtrise et délicatesse, car la moindre erreur est susceptible de vous coûter la perte du joli résultat acquis, après des heures d’attente.

Pour procéder, vous devrez dans un premier temps vous servir d’un couteau de cuisine pour essayer de séparer les contours du bloc de glace de la paroi des côtés de la glacière. Une fois cette opération réussie, vous n’aurez qu’à faire glisser votre surface lisse de glace dans votre évier ou dans un autre espace susceptible de la contenir.

La phase du découpage et d’affinement du bloc de glace

Une fois le bloc de glace retiré avec succès, vous pourrez alors commencer juste après le découpage de votre iceberg miniature. Pour ce faire, il vous est conseillé de vous munir d’une paire de gants et d’un couteau à bout dentelé.

Ces accessoires vous permettront d’une part de bien tenir le bloc de glace et d’autre part d’obtenir de belles formes de glaçons en cubes ou en petits carrés selon vos préférences.

Après le découpage, une dernière étape vous sera de mise. Elle consiste à apporter de la finesse à vos glaçons transparents à l’aide d’un pic à glace. Ainsi, ils seront presque semblables à des diamants taillés et seront prêts à être ajoutés à vos compositions liquides.