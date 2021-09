Astuce coiffure : découvrez comment couper une frange rideau facilement !

Comment mettre en valeur sa chevelure a toujours été une préoccupation auprès de la gente féminine. Une préoccupation qui a entraîné au fil de ces dernières décennies la création de centaines de modèles capillaires. Parmi celles-ci aujourd’hui à la mode, on retrouve incontestablement la coupe frange rideau. Mais savez-vous que vous n’avez pas forcément besoin de vous rendre dans un salon de coiffure avant de l’avoir sur votre tête ? Nous vous expliquons tout.

Une astuce de frange rideau réalisable en seulement quelques minutes

En premier lieu, vous aurez à mouiller un peu vos cheveux et à les peigner convenablement. La raison est pour que vos cheveux une fois humides soient plus faciles à manœuvrer. Vous aurez également à attacher à l’aide d’élastiques vos cheveux de derrière en arrière afin qu’ils ne puisse pas vous déranger dans la réalisation de votre frange rideau.

En deuxième lieu, vous aurez à faire passer votre peigne dans les mèches avant de vos cheveux afin de les faire tomber sur la surface de votre front. Toujours grâce à l’action de votre peigne, vous devrez réussir à obtenir des torsades pour un effet d’ondulation de vos cheveux du devant.

En troisième lieu, l’étape la plus délicate consiste à couper une partie de vos cheveux en avant. Il suffit pour cela d’insérer le peigne au milieu des cheveux et de placer juste en dessous une paire de ciseaux qui se chargera d’enlever la seconde moitié des cheveux qui pend vers le bas. Vous n’aurez donc plus qu’à retirer vos différents accessoires pour constater le résultat final satisfaisant.

Une astuce simple à réaliser et à répéter à loisir

En effet, vous n’avez donc plus besoin de vous déplacer avant d’adopter la coupe de cheveux de jeunesse de Brigitte Bardot. Pour le faire, il suffit juste que vous disposiez à la maison de petits accessoires de coiffure comme la plupart de vos consœurs.

Il s’agit notamment d’un peigne, d’une bonne paire de ciseaux et de quelques élastiques. Il vous est également recommandé durant cette opération de vous asseoir sur une chaise ou un tabouret et d’être en face d’un miroir. Cela vous permettra d’avoir une meilleure vue d’ensemble des différentes tâches que vous aurez à effectuer.

De plus, vous aurez à déterminer vous-même la fréquence à laquelle vous procéderez à cet ajustement capillaire. Certains internautes conseillent de le réaliser deux à trois fois par mois. Mais à votre niveau, il peut s’agir de plus ou moins cela. En fonction de la rapidité de pousse de vos cheveux vous procéderez à la coupe.

Cherchez à visionner des vidéos et tutoriels en ligne pour mieux maîtriser la technique

Ce sont les outils de communication d’internet qui ont favorisé le partage de cette technique de coupe de cheveux. En témoignent notamment les nombreuses vidéos amateurs réalisées à cet effet par les internautes d’Instagram ou encore de Tik Tok. Il est également possible de retrouver sur ces réseaux des tutoriels bien détaillés produits par des experts de techniques capillaires. Ils vous permettront de mieux comprendre les différentes phases de cette astuce.