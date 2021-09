Astuce cuisine : découvrez ces herbes aromatiques qui n’ont pas besoin de terre pour pousser !

Relever la saveur de ses plats avec des herbes aromatiques, c’est tout naturel. Pour ceux qui ont du mal à les garder frais, il est préférable de se constituer son petit jardin botanique privé. Un pot stérilisé en verre, de l’eau minérale à changer chaque semaine, des plantes aux racines raccourcit à un centimètre et c’est parti. Pour choisir celles dont vous aimeriez profiter dans votre jardin, nous vous dressons ci-dessous, la liste de ces plantes herbacées aromatiques qui poussent sans terre.

View this post on Instagram A post shared by Violaine (@la_cuisine_de_violaine)

La Menthe poivrée

Pour les infusions, les mojitos ou comme décongestionnant nasal, la menthe poivrée est prisée pour ses vertus et sa saveur. Cette herbe aromatique méditerranéenne pousse rapidement lorsque vous mettez ses boutures dans de l’eau. Elle sera dorénavant à votre disposition pour ses propriétés calmantes et antiseptiques.

La menthe

Moins forte que la menthe poivrée, la menthe apporte la fraîcheur nécessaire à vos jus et à vos crudités sans en faire trop. Elle pousse plus vite et, ses feuillages sont plus riches que la précédente, ce qui la rend plus populaire auprès des particuliers. Comme vous l’aurez compris, un pot et de l’eau lui suffiront.

Le Thym

Très appréciée en gastronomie pour son arôme et, en art déco pour son parfum et son aspect, le thym est une plante qui s’enracine parfaitement au printemps. Coupez une bouture pendant qu’elle est encore verte, et placez là dans l’eau munie d’un tuteur. Une fois, les jeunes pousses dévoilées, le tuteur n’est plus utile, enlevez-le.

La Sauge

La sauge est une plante reconnue à la fois pour ses vertus thérapeutiques et spirituelles. C’est sans doute la raison pour laquelle de nombreuses personnes aiment en faire pousser dans leur maison. Au printemps, coupez des boutures de sauge et placez-les dans de l’eau. Conservez les prêts d’une source de lumière pour qu’elle conserve sa vitalité et ne moisisse pas.

Le Basilic

Plante la plus utilisée en cuisine, le basilic vient apporter de la fraîcheur à vos pâtes, vos pizzas et à vos sauces. Le procédé est le même, c’est-à-dire des boutures à placer dans de l’eau et à poser sur le rebord de la fenêtre. Votre plante grandit en profitant des rayons du soleil, vous donnant ainsi la possibilité de profiter de ses bienfaits digestifs et médicinaux.

La Stevia

La stévia est une plante édulcorante qui s’utilise comme alternative au sucre. La cultiver est tout simple, car il vous suffit de faire pousser une bouture de ladite plante dans un pot transparent posé sur le rebord de votre fenêtre.

Le Romarin

Le romarin est une herbe fraîche qui donne de la saveur aux marinades de vos rôtis et grillades. Pour en avoir à la maison, il faut un peu de patience, car elle prend un peu plus de temps que les autres plantes à pousser. La lumière sera votre meilleure alliée pour faire apparaître des bourgeons une fois que les boutures auront été placées dans l’eau.

L’Origan

L’origan accompagne souvent nos mets et leur donne un goût délicieux. Si vous souhaitez l’avoir à portée de mains pour vos futurs plats, enracinez-le dans un pot en verre contenant de l’eau à température ambiante. Comme vous pouvez le voir, rien de bien compliqué.

L’estragon

Délicieux dans les salades à l’avocat ou encore dans la salade césar, l’estragon possède un arôme délicat et apprécié. Il pousse très facilement et rapidement lorsque vous mettez ses racines au contact de l’eau et près d’une source de chaleur naturelle.

View this post on Instagram A post shared by Tina Møllersen (@alvehagen_11)

La mélisse

Consommée en infusion ou en tisane pour ses propriétés relaxantes, la mélisse possède de nombreuses propriétés médicinales qui la rendent incontournable. Elle est également un répulsif naturel contre les insectes, ce qui constitue un vrai plus. L’exposer au soleil dans un peu d’eau est la meilleure méthode pour qu’elle se développe bien. Composez donc votre jardin sans terre ni saletés et profitez d’une maison parfumée et d’une cuisine riche grâce à vos nouvelles herbes aromatiques.