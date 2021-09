Astuce cuisine : découvrez cette astuce pour éviter qu’un morceau d’avocat ne noircisse !

En salade, avec des crevettes ou de la pomme de terre, l’avocat est un aliment riche et savoureux qui donne de la fraîcheur à vos plats. Une fois coupé, on a tendance à se hâter pour les manger afin qu’ils ne se dénaturent pas en s’oxydant. Pour savourer vos mets à base d’avocats avec délicatesse sans vous hâter, l’oignon sera votre meilleur allié. Découvrez ci-dessous comment l’utiliser pour retarder le brunissement de vos avocats.

L’oignon, un antioxydant nature

Riche en fibre et en vitamines C et A, l’avocat est un mets savoureux qui a pour défaut son oxydation. Pour éviter qu’il ne noircisse en attendant que vous ne l’intégriez à vos plats, nous vous proposons une astuce naturelle à base d’oignons. En effet, cet aliment vous évitera d’être obligé de consommer votre avocat en entier. Vous devez vous munir d’une boîte hermétique au fond de laquelle vous découperez un oignon rouge en de grandes lamelles.

Vous y déposerez votre morceau d’avocat, la peau tourner vers le bas afin de ralentir le brunissement. Mettez par la suite l’ensemble au réfrigérateur pour une conservation longue durée. La chair et le goût de votre avocat seront composés durant environ 6 à 7 jours. Vous ne gaspillerez plus ce délicieux fruit et le savourerez à votre guise, mais aussi selon vos envies.

Avec ses avantages et inconvénients

Utiliser l’oignon comme antioxydant sur l’avocat, il fallait y penser. En effet, il s’agit d’un produit naturel simple à trouver et présent dans toutes les cuisines. Il possède des propriétés antioxydantes grâce à sa composition en vitamine A, C et en soufre. De plus, il empêche également le processus oxydatif dans le corps en préservant le tissu interne de votre estomac tout en éliminant votre taux de cholestérol.

Vous pouvez recycler les morceaux d’oignons en les cuisinant pour ceux qui n’ont pas peur de son côté piquant. Cependant, si votre boîte a été mal fermée, jetez lesdits oignons, car couper et exposer à l’air libre leur toxicité peut être nocive. Si vous avez également des prédispositions allergiques, évitez également d’en utiliser dans votre cuisine ou dans vos plats.

Les plats qu’ils permettent d’accompagner

L’avocat et l’oignon ne se marient pas uniquement dans un bocal de conservation. Ils s’agencent également parfaitement dans de délicieux plats. Vous pouvez concocter une salade d’avocat et d’oignons rouges assortis d’huile d’olive, un sandwich d’avocat à la tomate cerise et aux oignons ou encore une soupe à l’oignon et à l’avocat. Vous pourrez concocter de nombreux plats avec ces deux éléments qui vont de pair.

Comme vous pouvez le voir, l’oignon rouge est l’ingrédient parfait pour sauver vos avocats de l’oxydation. De plus, il les accompagne très bien pour le repas. Toutefois, si vous n’aimez pas l’oignon, vous pourrez opter pour d’autres antioxydants tels que le jus d’un citron sur la chair de l’avocat. La conservation du noyau du fruit, le badigeonnage à l’huile d’olive ou un bain d’eau fraiche sont des solutions tout aussi efficaces.