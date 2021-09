Astuce cuisine : découvrez le meilleur moyen de conserver durablement le basilic !

Herbe aromatique appréciée pour sa délicieuse saveur, le basilic est un ingrédient privilégié des cordons bleus. Avec seulement quelques feuilles insérées dans votre préparation, il est capable d’apporter plus de goût et de délices à vos recettes. Néanmoins, sa bonne conservation requiert un certain nombre de précautions. Des précautions qui varient d’une méthode à une autre, mais qui au final vous garantiront le même résultat.

Procéder à la conservation en milieu ambiant

C’est une méthode qui ne vous garantit pas des mois de conservation. Néanmoins, il pourra vous permettre de préserver la saveur de vos feuilles de basilic pendant une à deux semaines. Les étapes sont très simples.

D’abord, vous aurez à placer vos feuilles de basilic fraîchement achetées ou retirées de votre potager dans un récipient contenant un peu d’eau. Il peut s’agir d’un grand verre ou carrément d’un vase.

Ensuite, vous devez veiller à protéger vos feuilles ainsi stockées des rayons du soleil qui pourraient les abîmer.

Enfin, vous devez également être très attentif afin de pouvoir suivre leur état de conservation au fil des jours. Si elles sont entreposées dans votre cuisine, il vous sera alors plus facile d’y garder un œil tout en l’utilisant à l’occasion de vos différents repas.

Procéder à une conservation à l’aide du sel

En plus d’être utilisé dans la préparation de plusieurs mets, le sel peut également se révéler être un excellent conservateur. C’est ce qu’il arrive à faire d’ailleurs avec le basilic pour lui permettre de conserver son arôme et sa fraîcheur.

Pour ce procédé, il est juste recommandé d’ajouter en premier un peu de sel dans un pot de conservation. Ensuite, vous pouvez commencer à y insérer vos feuilles de basilic après nettoyage et séchage tout en aspergeant également leurs surfaces de petites couches de sel. Il faudra par la suite veiller à bien fermer le pot avant de le poser dans un endroit frais.

Vous n’aurez donc plus tard qu’à retirer et à remuer les feuilles avant de les introduire dans vos différentes recettes. Cette technique de conservation peut durer plusieurs semaines.

Procéder par une pâte de basilic à congeler

Pour cette technique, vous devez arriver à transformer les feuilles du basilic en un mélange plus ou moins mou. Cela permettra de mieux conserver son arôme.

Pour ce faire, vous devez premièrement nettoyer convenablement vos feuilles de basilic en veillant à y enlever toutes les impuretés. Cette étape préalable sera suivie par une immersion des feuilles dans de l’eau bouillante pendant un court instant. Cela permettra de les débarrasser définitivement de toute autre saleté.

Deuxièmement, vous aurez à faire passer les feuilles de basilic de l’eau bouillante à l’eau glacée. Un changement de température qui leur permettra de retrouver leur éclat naturel. Ensuite, il faudra les sécher pendant un moment avant de procéder au retrait de leurs tiges.

Troisièmement, vous devrez ajouter aux feuilles un peu d’huile d’olive avant de les faire passer au mixeur pour leur broiement. C’est ce mélange final obtenu en forme de pâte qui sera conservé dans un bocal bien fermé et rangé dans votre congélateur.

Préservées dans de telles conditions, vos feuilles de basilic pourront maintenir leur saveur pendant environ 03 mois.