Astuce cuisine : pourquoi il ne faut pas jeter l’eau de cuisson des pâtes !

Vous aimez les pâtes ? Vous savez les préparer dans toutes les déclinaisons possibles pour vous et votre famille. Après la cuisson de vos pâtes, vous avez sûrement l’habitude comme tout le monde d’ailleurs de jeter l’eau de cuisson de vos pâtes ? Savez-vous tout de même que l’eau de cuisson pourrait vous aider ?

En quoi elle vous sera bénéfique ? Nous vous en disons plus.

View this post on Instagram A post shared by 🇫🇷 alics 🇫🇷 (@watchfighter)

L’eau de cuisson des pâtes pour la préparation de la sauce des pâtes

Pour cuire les pâtes, il est important d’utiliser de l’eau de cuisson. En Italie, c’est la base pour faire cuire la sauce d’un plat de pasta. En effet, l’amidon contenu dans l’eau de cuisson épaissit la sauce sans que vous n’ayez pas à utiliser de la matière grasse ou de la crème.

En plus, vous baissez le taux de calories en n’ajoutant pas plus de matière grasse. L’eau de cuisson déjà salée, vous n’aurez plus besoin d’utiliser plus de sel pour rectifier votre sauce.

L’eau de cuisson des pâtes pour la préparation de soupe

Vous préparez une soupe ? Ou vous préparez des nouilles ? Vous n’avez plus qu’à prendre une ou deux louches d’eau de cuisson des pâtes pour allonger votre bouillon de légumes ou votre soupe.

Utiliser de l’eau de cuisson des pâtes dans ces conditions vous évite également d’utiliser beaucoup de sel.

L’eau de cuisson des pâtes pour faire cuire le riz

L’eau de cuisson des pâtes vous permet d’avoir du riz encore plus savoureux. Pour ce faire, vous n’avez plus qu’à utiliser cette eau à la place de l’eau claire du robinet.

L’eau de cuisson des pâtes pour désherber le jardin naturellement

Nul besoin de jeter votre eau de cuisson des pâtes dans l’évier quand vous avez des mauvaises herbes dans votre jardin. Pour ce faire, il vous suffit de verser votre eau de cuisson salée au préalable sur ces herbes.

Le sel contenu dans cette eau va supprimer les micro-organismes qui sont nuisibles aux végétaux. En plus, le sel stérilise le sol. Donc, il vous débarrasse des mauvaises herbes et vous permet d’avoir un plus beau jardin.

View this post on Instagram A post shared by La Cuisine De Linda (@lindapassionthermomix)

L’eau de cuisson des pâtes pour préparer un soin capillaire et un bain de pieds

L’eau de cuisson des pâtes contient des sels minéraux qui sont très bénéfiques pour les cheveux ? Vous pouvez donc l’utiliser comme un soin capillaire en parallèle avec votre shampoing. Pour ce faire, il vous suffit de mettre directement cette eau de cuisson sur vos cheveux que vous laisserez agir pendant 20 minutes avant de faire votre shampoing. Résultats : des cheveux soyeux et plus doux.

Il vous est également possible d’utiliser cette eau, pour faire un bain de pieds. Vous n’avez plus qu’à remplir une bassine remplie d’eau de cuisson de vos pâtes. Ajoutez quelques gouttes d’huile essentielle de lavande, de romarin ou d’agrumes et mélangez.

Cette eau est fortifiante, relaxante et apportera à vos pieds de la tonicité.

Comme vous l’aurez compris, l’eau de cuisson des pâtes regorge de beaucoup de bienfaits et il serait du gâchis que vous n’en profitiez pas.