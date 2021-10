Astuce cuisine : quelques manières pour conserver les tomates toute l’année !

La tomate ne se récolte pas en hiver et donc elle devient une denrée un peu rare sur cette période. Ce qui fait souvent grimper son prix. Pourtant, on a besoin de cette tomate pour réaliser divers mets. Pour vous aider à conserver vos tomates tout au long de l’année, vous pouvez les préparer et conserver ces tomates pour les déguster plus tard. Voici les différentes manières de conservation des tomates.

Conservez vos tomates au congélateur

Pour conserver vos tomates au congélateur, vous devez commencer par épépiner les tomates. Puis coupez-les en morceaux. Si vous voulez, vous pouvez les égoutter puis les mettre dans un sachet de congélation. Mettez votre préparation dans votre congélateur et conservez ainsi jusqu’à 6 mois.

Préparez des smoothies de tomates et congelez-les

Les smoothies de tomates peuvent être dégustés tous les jours. Ils sont riches en vitamines et surtout, ils peuvent être conservés pendant 6 mois au congélateur.

Voici une recette de smoothie de tomates que vous pouvez préparer :

Recette de smoothie de tomates et basilic

Il vous faut :

2 tomates ;

5 feuilles de basilic frais ;

Fleur de sel ;

Quelques gouttes de tabasco vert.

La préparation est simple. Il vous suffit de mettre tous les ingrédients sauf le sel dans un mixeur à vitesse lente pendant trente secondes. Ajoutez ensuite votre sel et mixer à nouveau à vitesse rapide pendant 30 secondes. Puis, passez le smoothie au chinois. Goûtez votre smoothie et congelez le reste.

Conserver les tomates dans un bocal stérilisé

Pour conserver vos tomates de cette manière, vous aurez besoin d’un ou de plusieurs bocaux que vous aurez lavés et fait bouillir au préalable pour les stériliser. Vos tomates mûres bien sélectionnées doivent être lavées. Enlevez les pédoncules et mixez-les. Versez ensuite la tomate moulue dans vos bocaux, fermez-les et mettez-les à cuire une fois de plus dans de l’eau. Vous pouvez ainsi conserver vos tomates jusqu’à 12 mois.

Préparez de la soupe de tomate

Aimez-vous la soupe ? Pourquoi ne pas préparer votre soupe de tomate que vous pouvez varier lors de votre dégustation avec des légumes de saison ? Nous vous proposons cette recette de soupe de tomates que vous pouvez conserver pendant 12 mois.

Pour un bocal de soupe :

½ litre de bouillon de légumes ;

1 oignon ;

Du poivre ;

1 branche de céleri ;

2 gousses d’ail ;

Des graines de courges ;

1 kg de tomates ;

Quelques branches de thym ;

Quelques gouttes d’huile d’olive ;

Du sel.

Préparation de la soupe

À feu moyen, faites rissoler dans une poêle avec un peu d’huile d’olive l’oignon et le céleri pendant 5 minutes. Ajoutez ensuite le poivre, le sel et les tomates que vous aurez découpés en dés. Laissez le tout cuire en 3 minutes et versez le bouillon de légumes. Portez le tout à ébullition pendant 15 minutes sans le fermer.

Mixez le tout avec un pied à soupe, passez le mélange au chinois et versez-le dans un bocal pour ainsi conserver votre soupe. Vous pouvez déguster votre soupe avec des graines de courges torréfiées dans une poêle à sec et avec un peu de crème. N’oubliez pas de stériliser votre bocal au préalable.