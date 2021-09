Astuce cuisine : voici les manières insolites pour dénoyauter des prunes aisément !

Certaines étapes de cuisine peuvent réussir à décourager votre envie de préparer une recette maison. C’est notamment le cas lorsque vous avez la volonté de déguster un bon plat à base de prunes, mais que vous avez du mal à en retirer les noyaux. Pour vous éviter à l’avenir ce genre de désagréments si vous ne possédez pas un dénoyauteur, il est important de connaître certaines astuces simples et efficaces. Ces techniques vous permettront d’enlever le noyau de vos prunes en toute sérénité.

La technique de la paille

Elle est l’une des méthodes les plus simples qui permettent de réussir à enlever le noyau de ce fruit à la chair bien juteuse. Pour ce faire, vous avez besoin d’une paille dont la matière de la tige saura résister à une certaine pression manuelle. Une paille en bambou par exemple serait bien indiquée. Vous aurez également besoin d’un récipient à petite ouverture pouvant recueillir un objet de la taille d’un noyau. Une bouteille de vin vide fera l’affaire dans ce cas de figure.

Pour procéder, vous aurez donc après avoir découpé la prune en deux, à placer la partie contenant le noyau sur le goulot de la bouteille, le tout installé sur une structure stable. Si vous réalisez cette opération dans votre cuisine, une table ou un bout d’étagère en bois solide sera convenable pour accueillir une telle tâche. À l’aide de votre paille placée à l’arrière du fruit découpé, vous aurez à exercer une ou deux pressions avec vos mains. Cette force déployée pourra en principe réussir à faire déloger le noyau dur de votre prune et à vous le rendre disponible pour les autres tâches nécessaires à sa préparation.

La technique des trombones accrocheurs

Cette technique d’une ingéniosité remarquable permet de soustraire en peu de temps le noyau de votre prune sans abîmer le reste du fruit.

Il consiste à faire passer un ou deux trombones des côtés des deux extrémités de la partie découpée de la prune contenant le noyau. Par la suite, vous aurez à joindre les bouts des trombones qui auront désormais entouré le noyau. Il ne restera plus qu’à retirer le noyau en exerçant à l’aide de vos doigts une pression sur le point de liaison des trombones et le tour sera joué.

La technique de l’entonnoir

Possible à réaliser chez vous si vous disposez d’un entonnoir. Elle consiste en premier à placer votre fruit de prune sur une structure stable. Ensuite, vous devrez placer le goulot de l’entonnoir qui correspond au petit bout de cet accessoire sur le milieu du fruit. Avec un fort coup de pression vers le bas, vous aurez normalement réussi à transpercer le fruit ce qui permettra plus facilement la soustraction du noyau. Cependant, la réussite de cette opération passe par une solidité de l’entonnoir et le diamètre de son goulot qui doit être plus petit que celui de la surface du fruit.

En plus de ces techniques présentées, il en existe d’autres notamment celle de la bouteille et de la baguette chinoise ou encore celle réalisée à l’aide d’un mixeur de cuisine.