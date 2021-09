Astuce cuisine : voici les plus belles astuces de Julie Andrieu pour réussir des pâtes carbonara !

Les pâtes carbonara constituent une recette classique d’origine romaine et très appréciée en Italie. Composé de guanciale, des jaunes d’œufs, du bon fromage italien et bien d’autres ingrédients, ce plat se décline en plusieurs variantes. Elles se différencient nettement des variétés qui sont servies dans des restaurants français. Pour éviter de se tromper, l’animatrice Julie Andrieu vous donne des astuces pour bien préparer les pâtes carbonara italiennes.

Astuce 1 : choisir les bonnes pâtes

Pour préparer cette recette très populaire de la gastronomie italienne, la première étape est le choix des bonnes pâtes. De préférence, il est recommandé d’opter pour les pâtes rugueuses qui s’accrocheront rapidement à la sauce. Dans ce cadre, Julie Andrieu vous conseille de choisir les spaghettis. Elle propose également des pennes ou des bucatinis.

Astuce 2 : choisir la charcuterie italienne à utiliser

Contrairement à la carbonara française, la version italienne ne comporte pas de lardons. Cette recette dans sa version originelle se prépare avec de la charcuterie italienne. L’idéal est de trouver du guanciale qui n’est rien d’autre que le bas-joue de cochon. Cependant, c’est une viande disponible en quantité limitée. Il se pourrait donc qu’elle soit pénurie. Ainsi, vous pouvez donc la remplacer par la pancetta aussi connue sous le nom de la poitrine roulée du cochon.

Cette charcuterie sera taillée à la lanière et bien disposée sur un appareil de chauffage pour être grillée sous l’effet d’un feu doux. Vous pouvez vous permettre la liberté d’ajouter des oignons finement coupés. Il procure un goût sucré à la recette.

Astuce 3 : Utiliser suffisamment d’eau et moins du sel

Lorsqu’on veut préparer des pâtes, le plus souvent on utilise de l’huile pour éviter qu’elles se collent. Dans le cadre de la carbonara, cette astuce n’est pas utile selon Julie Andrieu. Afin d’éviter le collage des pâtes, elle conseille simplement d’utiliser assez d’eau. Pour 100 g de pâtes, vous devez utiliser 1 litre d’eau et 10 g de gros sel. Cependant, elle recommande de diminuer légèrement la dose du sel étant donné que la charcuterie est déjà salée.

Astuce 4 : choisir les jaunes d’œufs et du bon poivre

Dans certaines variantes de la sauce carbonara, on constate la présence de crème. Selon Julie Andrieu, cette recette dans sa version italienne se prépare uniquement avec des jaunes d’œufs. Il faut utiliser 4 œufs pour 300 g de pâtes. De même, vous devez ajouter du poivre. L’animatrice précise que l’usage de cet ingrédient est capital dans la sauce carbonara. Elle met un accent particulier sur le choix d’un poivre de bonne qualité.

Pour vous faciliter la tâche, elle conseille l’utilisation du poivre de Kampot que vous devez moudre vous-mêmes. Avant de piler les graines, il faut d’abord les torréfier à la poêle. Ensuite, vous les incorporez aux jeunes d’œufs.

Astuce 5 : Remuer les pâtes dans une casserole

Pour préparer les pâtes carbonara, la casserole est l’ustensile de cuisson idéal qu’il faut utiliser. Après avoir versé les pâtes dans la casserole, vous les remuez jusqu’à l’ébullition. Cependant, avant l’ajout des pâtes, la casserole est déjà composée des jaunes d’œufs crus, de la graisse de cochon, de l’eau de cuisson des pâtes et du fromage qui va faire la sauce.