Astuce cuisine : voici les trois moyens efficaces pour éviter de vous éclabousser lorsque vous réalisez des œufs au plat !

Les œufs frits, c’est l’un des plats les plus populaires au monde. Pratique et aussi bien savoureux, c’est un aliment très rapide à cuire. Il faut compter environ une vingtaine de minutes pour préparer ce plat. Cependant, ce n’est pas une recette tellement facile à réaliser. L’une des difficultés auxquelles on fait face lors de la cuisson des œufs au plat sont les éclaboussures d’huile dont la gestion est très difficile. Voici des astuces efficaces qui pourront vous aider à empêcher définitivement ce phénomène.

Astuce 1 : utiliser un peu du sel

La première solution pour combattre les éclaboussures d’huile lors de la cuisson de vos œufs au plat est d’utiliser un peu du sel. En effet, ce phénomène apparait lorsque vos œufs contiennent d’eau. Ainsi, une fois le mélange versé dans la poêle contenant déjà de l’huile chaude, l’eau s’échappe et vous recevez ainsi les éclaboussures d’huile. En utilisant du sel, vous empêchez ce phénomène.

Il suffit d’ajouter une petite quantité du sel à l’huile avant de verser l’œuf. Le sel absorbe l’eau ainsi que les liquides d’œufs. Ce qui vous permet de préparer en toute tranquillité vos œufs au plat. Par ailleurs, dans les ménages, on constate que cette recette n’est pas préparée de la même manière. A ct effet, sachez que la préparation des œufs au plat doit respecter quelques principes afin que vous puissiez profiter de tous les nutriments que cet aliment offre. L’erreur principale qu’il faut éviter dans le processus est de ne pas mélanger les blancs et les jaunes d’œufs.

Astuce 2 : utiliser de la farine

L’usage du sel n’est pas une solution adaptée à tout le monde. Si vous souffrez d’hypertension artérielle par exemple, vous ne pouvez pas adopter cette astuce. Il est recommandé aux personnes atteintes de cette maladie de diminuer considérablement le taux de consommation du sel.

En revanche, l’utilisation de la farine est aussi une excellente solution pour empêcher les projectiles d’huile lors de la cuisson des œufs. C’est un produit qui joue le même rôle que le sel. Il absorbe l’eau avant que l’huile et empêche l’huile de s’exposer.

Pour appliquer cette solution, il suffit d’appareiller uniformément une quantité raisonnable de farine à la surface de l’huile déjà chaude. Il est conseillé de ne pas trop en abuser afin de ne pas salir votre œuf. Le fait d’en mettre trop rend la recette peu agréable à la vue après la cuisson.

Astuce 3 : Utilisez un morceau de coquille d’œuf

La coquille d’œuf est également une bonne alternative pour éviter l’huile d’éclabousser pendant la cuisson des œufs. Après avoir enlevé l’œuf, il suffit de casser un morceau de coquille que vous jetez dans l’huile. La coquille couvre les éclaboussures d’huile que vous pourrez directement recevoir dans votre visage.

Voilà autant de solutions proposées pour vous protéger des projectiles d’huile. Vous avez la liberté de choisir qui vous convient et qui vous parait la plus simple à appliquer.